Dónde ver por TV en directo todos los partidos de la Champions League: cómo verlos en vivo online

Arranca la edición 2025-26 de la Champions League y todos los aficionados se hacen la misma pregunta: cómo ver por televisión en directo los diferentes partidos de la máxima competición. El torneo por excelencia del viejo continente se podrá seguir en streaming y en vivo online mediante el mismo operador que lo lleva haciendo estos últimos años en España, por lo que la vía seguirá siendo la habitual.

El PSG defiende el título en esta edición de la Champions League y aparece como uno de los grandes favoritos para llevarse, por segunda vez en su historia, la Orejona. Eso sí, los de Luis Enrique no lo van a tener nada fácil, ya que hay equipos como el Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City o Bayern de Múnich prometen dar mucha guerra y también aparecen como los grandes favoritos para cantar el alirón en Budapest cuando acabe la campaña.

Lo que es seguro es que durante los próximos meses habrá máxima emoción en todos los partidos que se disputen en el torneo que paraliza el planeta entero. Desde la fase de liga de la Champions League todos los clubes tendrán que irlo a dar todo porque el resultado final en la clasificación marcará el camino hacia la gran final. Esta ronda acabará en el mes de febrero y a partir de ahí todos los aficionados vibrarán con la fase eliminatoria, donde el que vaya quedando eliminado se volverá a su casa a la espera de poder pelear por la Orejona el próximo curso.

En cuanto a los equipos que participan en esta edición de la Champions League, España tendrá a cinco representantes. El Real Madrid y el Barcelona parten entre los grandes favoritos para conquistar el título a final de temporada, pero siempre aparecerá por ahí un Atlético que sigue peleando por ganar su primera Orejona. En cuanto al Athletic Club y al Villarreal, ambos esperan poder, aunque sea, superar la fase de liga de la máxima competición continental.

Cómo ver por televisión la Champions League gratis

Esta edición de la Champions League, como ha sucedido en años anteriores, no se podrá ver en directo por televisión gratis en España. Todos aquellos amantes de este deporte que quieran ver los diferentes partidos tendrán que contratar el medio de comunicación que tiene los derechos para emitir todos los choques que se disputen en esta competición en la que el PSG defiende el título.

Movistar+ es el medio de comunicación que sigue teniendo los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país toda la Champions League. Todos los partidos de la máxima competición continental se podrá ver a través de los diferentes canales de Movistar Liga de Campeones, ya que hay que recordar que hay varios habilitados que están enumerados para que los aficionados en España puedan disfrutar del encuentro que deseen sintonizándolo. Eso sí, forma parte del paquete que incluye el fútbol europeo, por lo que habrá que pagar para disfrutar de lo que ocurra por los diferentes campos del viejo continente.

Dónde ver en streaming y en vivo online la Champions League

Por otro lado, hay que tener en cuenta que todos aquellos aficionados que quieran disfrutar de todos los partidos de la Champions League también los podrán ver en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como por la página web de este operador accediendo a ella de manera cómoda y sencilla.

Hay que recordar también que en las webs de OKDIARIO y DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en la Champions League las semanas que haya competición, donde estaremos prestando especial atención a nuestros representantes: Real Madrid, Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid y Villarreal. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de los choques más destacados de cada jornada y también compartiremos las crónicas de los clubes españoles.

Dónde escuchar por radio todos los partidos de la Champions League

Para tranquilidad de todos aquellos aficionados que algún día no puedan ver en directo por televisión algún partido de la Champions League o el de su equipo, deben saber que podrán escucharlos por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, Onda Cero, la Ser o RNE tendrán sus programas especiales los martes y miércoles, donde irán informando minuto a minuto de todo lo que suceda en los partidos que se juegan ese día.