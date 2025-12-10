Ni a la inteligencia artificial le salen las cuentas con el Barça: fuera del top 8 en Champions

El superordenador de Opta ya ha realizado sus propios vaticinios de cómo acabará esta liguilla de la Champions League y sus cuentas no dejan bien parado al Barça. La inteligencia artificial, tras el último triunfo de los culés, sigue dejando fuera del top 8 al equipo que dirige Hansi Flick, colocándolo en décima posición tras los primeros ochos partidos de esta edición de la máxima competición continental, obligándoles a jugar el play off para estar entre los 16 mejores clubes del torneo.

El triunfo del Barça ante el Eintracht de Frankfurt, tras remontar el gol inicial que les puso en desventaja, permitió a los culés dar un paso adelante en la clasificación y en su objetivo por recortar distancias con los ocho primeros de Champions tras un inicio de liguilla más que defectuoso, donde comenzaron a fallar las cuentas.

El Barça se sitúa ahora mismo con diez puntos en la clasificación tras tres victorias y un empate, más dos derrotas que les dejó en blanco, especialmente doloroso el 3-0 del Chelsea en Stamford Bridge. El PSG también se llevó los tres puntos (1-2) y el Brujas fue capaz de rascar (3-3).

Pese al resultado, la inteligencia artificial de Opta no ve posible que el Barça acabe entre los ocho primeros, dejándole en décimo posición con Borussia Dortmund aún por delante y también sin billete directo a octavos. Para el superordenador de Opta, los ocho equipos que se clasificarían según sus propias previsiones, basadas en datos y probabilidad, contaría con el Arsenal en la primera plaza seguido de Bayern de Múnich, PSG, Real Madrid, Atalanta, Liverpool, Manchester City y Atlético de Madrid cerrando en octavo lugar.

Según estos parámetros, el Barcelona acabaría con una puntuación de 14.54 puntos, por debajo de los 15.84 que promedia el Atlético de Madrid, que cerraría el cupo de billetes directos a los octavos de final de la Champions League.

Según esta previsión que proyecta el superordenador de Opta, los 16 clubes que se clasificarían para el play off serían BVB, Barcelona, Inter de Milán, Tottenham, Chelsea, Newcastle, Leverkusen, Sporting, Nápoles, Marsella, Juventus, Mónaco, Galatasaray, Qarabag, PSV y Pafos, dejando fuera a equipos como Olympiakos, Athletic, Benfica, Eintracht de Frankfurt, Villarreal o Ajax.

Siendo décimo, el Barcelona se tendría que enfrentar ante el penúltimo o último clasificado para el play off, según las estadísticas y parámetros del Opta, en este caso serían PSV o Pafos, el rival que tendría que batir el Barcelona para estar en la siguiente ronda de octavos de final. De la misma forma, el emparejamiento le llevaría a enfrentarse en esta ronda al séptimo u octavo clasificado en la liguilla, en este caso Manchester City o Atlético de Madrid.

Así prevé la inteligencia artificial que acabará la liguilla de Champions

Arsenal 21.60 Bayern Múnich – 19.23 PSG – 17.45 Real Madrid – 16.91 Atalanta – 16.07 Liverpool – 15.97 Manchester City – 15.93 Atlético – 15.84 Dortmund – 15.09 Barcelona – 14.54 Inter – 14.26 Tottenham – 13.91 Chelsea – 13.64 Newcastle – 13.22 Leverkusen – 12.54 Sporting – 12.49 Nápoles – 11.64 Marsella – 11.50 Juventus – 11.25 Monaco – 11.07 Galatasaray – 10.69 Qarabağ – 10.18 PSV – 9.81 Pafos – 8.39 Brujas – 8.21 R. Union SG – 7.91 Olympiakos – 7.81 Athletic – 7.14 Benfica – 6.86 Frankfurt – 6.78 Villarreal – 6.27 Copenhague – 5.90 Slavia – 5.03 Bodø/Glimt – 3.77 Ajax – 2.82 Kairat – 1.79

En negrita, los equipos españoles.