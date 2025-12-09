Koundé mantiene las aspiraciones al top-8 de la Champions

Jules Koundé remontó en tres minutos con dos goles de cabeza el gol inicial de Eintracht y mantiene las aspiraciones del Barcelona al top-8 de la Champions totalmente intactas a falta de dos jornadas que se disputarán ya en 2026. El equipo de Flick no hizo su mejor partido, pero logró una nueva remontada que le brindó una importante victoria en la Liga de Campeones. Lamine Yamal se pierde el siguiente partido por sanción.

El muro alemán del Eintracht en el Camp Nou paró todo lo que pudo del Barcelona. Cerró todos los espacios. Pero no pudo detener la poderosa cabeza de Koundé que hizo un doblete histórico tras dos centros maravillosos de Lamine Yamal y Rashford. El Barcelona ya suma 10 puntos y sigue aspirando a los 16 que le pueden meter en el top-8.

El Barcelona logró que no hubiese invasión de alemanes en el Camp Nou en el regreso de la Champions League a su estadio más de 1.500 días después. El conjunto dirigido por Hansi Flick estaba obligado a ganar al cuadro germano para seguir aspirando al Top-8 de la Fase Previa de la Liga de Campeones.

El equipo culé salió ante el Eintracht con el regreso de Raphinha, Lewandowski y Fermín al once inicial. Se quedaron en el banquillo jugadores como De Jong, Ferran o Rashford. Lamine empezó el partido por banda derecha y terminó pasándose a la izquierda, su lugar habitual, a los pocos minutos.

Empezó el Barcelona dominando el partido a placer con el Eintracht encerrado en su área. La primera y gran ocasión del encuentro llegó a los nueve minutos. Raphinha se descolgó por el costado izquierdo, centró al área y Lewandowski la enchufó. Pero la alegría duró segundos en el Camp Nou. El brasileño estaba en fuera de juego y el gol quedó anulado.

El Barça tenía el dominio, pero le costaba generar ocasiones de peligro ante un cuadro germano que estaba bien encerrado en su campo, cerrando todos los espacios posibles. Estaba muy incómodo el cuadro blaugrana. Gerard Martín lo intentó en el minuto 13 con un disparo lejano. Y poco más del Barcelona en la primera mitad.

Salta la sorpresa en el Camp Nou

El Eintracht estaba defendiendo bastante bien en su área y buscaba en alguna contra crear algo de peligro. Y lo iba a encontrar en el minuto 21. Brown metió un gran balón al espacio, Gerard Martín se comió el esférico y Knauff la ganó en carrera ante Balde. Le metió el cuerpo y definió rápido para batir a Joan García. Era el 0-1 y la sorpresa saltaba en el Camp Nou.

No defendió bien el Barcelona y el Eintracht hacía algo que parecía imposible antes del partido. En el 29 tuvo otra ocasión Knauff en otra contra del cuadro alemán. Pero terminó haciéndole falta a Eric.

El Barcelona terminó la primera parte atado de pies y manos ante el muro alemán del Eintracht. El equipo azulgrana era incapaz de encontrar huecos peligrosos. No estaba sacando su mejor versión. En el 43 desaprovechó una gran contra Raphinha y en el 45 tuvo otra gran ocasión el equipo alemán con un disparo desde la frontal que se fue alto.

El cambio de Rashford cambia el partido

Flick estaba obligado a cambiar algo tras el descanso porque el Barcelona tenía que ganar para seguir aspirando al Top-8. Por ello sacó a Rashford por Fermín. Un paso claramente ofensivo para remontar. Y le salió de perlas.

Perdonó en el 48 Raphinha el empate tras una gran jugada de Rashford. El inglés le sirvió el gol, pero el brasileño no tenía el día. Pero el que sí tenía el día era Marcus. Y un minuto después, en el 49, puso un magnífico centro al segundo palo que remató de cabeza Koundé para empatar el partido. 1-1.

Tenía que remontar el Barcelona y estaba en ello. El Eintracht asustó por el camino con un disparo lejano al travesaño. Dos minutos después, en el 52, Koundé remontó el partido con otro gol de cabeza. Estaba vez el gran centro al área lo puso Lamine Yamal. Fue llovido al segundo palo y el francés volvió a ver puerta. 2-1.

Koundé hizo dos, ambos de cabeza, en apenas tres minutos que le daban la vuelta al marcador. El Barcelona, sin un juego brillante, ya ganaba el partido ante un Eintracht que quedaba muy tocado.

Movió el banquillo Hansi Flick en el 66 con un doble cambio. Entraron al campo Ferran y De Jong por Raphinha y Lewandowski. Poco más pasó en el final del partido. El Barcelona hizo un partido muy plano y muy pobre. Se le nota muy cansado, y no logró sentenciar el choque. El Eintracht pegó algún susto, pero se quedó en la orilla tras cuajar un gran partido. El Barça sigue aspirando al top-8 de la Champions.