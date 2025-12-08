Alineación del Barcelona contra el Eintracht: vuelve Raphinha

La alineación del Barcelona para medirse al Eintracht de Frankfurt en la sexta jornada de la Fase Liga de la Champions League tendrá el regreso de Raphinha al once titular. El extremo brasileño se ha recuperado de sus molestias y liderará al equipo en el partido de este martes en el Camp Nou. También se espera el regreso de De Jong y Lewandowski.

El Barcelona se enfrenta este martes al Eintracht de Frankfurt en la sexta jornada de la Fase Liga de la Champions League. El equipo culé aspira todavía a quedar entre los ocho primeros, pero para ello está obligado a ganar los tres partidos que le quedan en esta fase de clasificación.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con la titularidad de Joan García. Flick lo volvió a dejar claro en rueda de prensa, el catalán es su portero número 1 y nada va a cambiar eso a pesar del regreso a la convocatoria de Ter Stegen.

La defensa del Barcelona saldrá con un once sin sorpresas contra el Eintracht en el Camp Nou. Los laterales serán Koundé y Balde. Y la pareja de centrales del equipo culé se mantiene con Gerard Martín y Cubarsí.

El centro del campo de la alineación del Barcelona tiene el regreso de De Jong junto a Eric García y un Pedri que podría volver a ser titular. Si el canario descansa, algo lógico también, el titular en su sitio sería Fermín López.

El gran regreso en la alineación del Barcelona es el de Raphinha después de descansar contra el Betis en Liga. Junto al brasileño estarán Lamine Yamal en su posición de nuevo y Lewandowski.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para enfrentarse al Eintracht de Frankfurt en la sexta jornada de la Fase Liga de la Champions League: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; De Jong, Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.