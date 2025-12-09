Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Barcelona - Eintracht de Frankfurt de la Champions League Este Barcelona - Eintracht es de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League y se jugará en el Camp Nou El Barcelona está obligado a ganar para poder seguir aspirando a acabar entre los ocho primeros en la fase de liga de la Champions

El Barcelona y el Eintracht de Frankfurt protagonizarán uno de los partidos más destacados de esta jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. Este choque es muy importante para el equipo dirigido por Hansi Flick, ya que han perdido frente al PSG y Chelsea, además de haber empatado contra el Brujas, por lo que es vital para ellos en su objetivo de acabar entre los ocho primeros. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este partidazo entre los culés y los germanos que se juega en el Camp Nou. Recuerda consultar todos los detalles de la alineación del Barcelona contra el Eintracht en este apasionante encuentro.

Cuándo se juega el partido Barcelona – Eintracht de Frankfurt de Champions League

El Barcelona recibe al Eintracht de Frankfurt en el Camp Nou para disputar el partido que corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto azulgrana ya suma varios pinchazos en la máxima competición continental y no tiene margen de error ya si quiere acabar entre los ocho primeros y avanzar directamente a los octavos de final, aunque no será nada fácil porque no dependen de ellos. Los culés vuelven a verse las caras con los germanos después de que en 2022 los alemanes ganaran en el feudo catalán y les eliminasen en los cuartos de la Europa League.

Horario del Barcelona – Eintracht de Frankfurt de la Champions League

La UEFA programó este emocionante Barcelona – Eintracht de Frankfurt de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League para este martes 9 de diciembre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este encuentro en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan altercados en la previa entre los aficionados del cuadro culé y del germano para que así el balón pueda rodar de manera puntual en el Camp Nou.

Dónde ver el Barcelona – Eintracht de Frankfurt en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la máxima competición continental fue Movistar+. Este Barcelona – Eintracht de Frankfurt correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Cabe destacar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluye el fútbol europeo, por lo que no se podrá ver por TV gratis.

Todos los hinchas del cuadro culé y los seguidores de las competiciones europeas en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Eintracht de Frankfurt de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrán a disposición de sus clientes su página web para que puedan verlo con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información previa a este partidazo entre los culés y germanos de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Eintracht de Frankfurt desde una hora y media antes del arranque y cuando termine publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones que se produzcan en el Camp Nou.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Eintracht de Frankfurt

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto catalán que no puedan ver en directo ni en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Radio Marca u Onda Cero conectarán con el Camp Nou para narrar minuto a minuto este Barcelona – Eintracht de Frankfurt.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Barcelona – Eintracht de Frankfurt

El Camp Nou, situado en el barrio de Les Corts, será el estadio donde se celebre este Barcelona – Eintracht de Frankfurt de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. Este campo fue inaugurado en 1957, pero ahora está viviendo una reforma que arrancó hace más de dos años. Como todavía no está acabado sólo podrán entrar algo más de 45.000 espectadores y el club azulgrana se ha cubierto las espaldas para que sólo puedan comprar entradas los socios y evitar vivir lo que sucedió en 2022, cuando hubo una invasión alemana.

La UEFA ha designado al árbitro italiano Davide Massa para que imparta justicia en este apasionante Barcelona – Eintracht de Frankfurt que corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Marco Di Bello estará controlando todo en el VAR revisando las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, si es necesario, avisar a su compañero para recomendarle que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará localizado en la banda del Camp Nou.