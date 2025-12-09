Cómo va el Barcelona – Eintracht en directo online: resultado y goles del partido de Champions League en vivo hoy
Sigue en directo este Barcelona - Eintracht de Frankfurt de Champions League con los comentarios, ocasiones y goles del partido en vivo
Alineación del Barcelona contra el Eintracht: vuelve Raphinha
Cuándo juega el Barcelona contra el Eintracht en la Champions League: horario y canal de TV para verlo en directo
Duelo directo entre el Barcelona y el Eintracht de Frankfurt por seguir ganado puntos en esta fase de liguilla de la Champions League. Este martes 9 de diciembre se miden ambos en la jornada 6 de la fase de liga de la Champions, un duelo decisivo para las aspiraciones del conjunto azulgrana que se disputará en el Camp Nou. Sigue en directo con los comentarios, ocasiones y goles de este Barcelona – Eintracht de Champions League.
Barcelona – Eintracht, en directo
Horario del Barcelona – Eintracht de Frankfurt
La UEFA ha programado este Barcelona – Eintracht de Frankfurt para el martes 9 de diciembre, con inicio a las 21:00 horas, una menos en Canarias. Se espera que la previa transcurra con normalidad para que el encuentro pueda arrancar puntualmente en el estadio azulgrana.
Dónde ver el Barcelona – Eintracht de Frankfurt por televisión y online
Los derechos televisivos de la Champions League en España pertenecen en exclusiva a Movistar+. Por tanto, el partido entre el Barcelona y el Eintracht de Frankfurt se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, incluido en el paquete de fútbol europeo de pago.
Dónde escuchar el Barcelona – Eintracht de Frankfurt por radio
Los aficionados que no puedan seguir el encuentro por televisión o por internet podrán escucharlo en directo y de forma gratuita por radio. Emisoras como COPE, la SER, RNE, Radio Marca y Onda Cero conectarán con el Camp Nou para narrar todo lo que ocurra en este duelo de la jornada 6 de la fase de liga.
Dónde se juega el Barcelona – Eintracht
El partido se disputará en el Camp Nou, situado en el barrio barcelonés de Les Corts. El estadio, inaugurado en 1957, se encuentra actualmente en pleno proceso de remodelación, lo que limita el aforo a algo más de 45.000 espectadores. El club ha restringido la venta de entradas a socios para evitar una situación similar a la vivida en 2022, cuando la afición alemana ocupó buena parte del recinto.
Quién arbitra el Barcelona – Eintracht
En cuanto al arbitraje, la UEFA ha designado al italiano Davide Massa para dirigir el encuentro. En el VAR estará su compatriota Marco Di Bello, encargado de revisar las acciones polémicas y asistir al colegiado principal desde la sala de vídeo instalada en el estadio.
Min 59
Pudo sentenciar Rashford
Salió a la contra el Barça y pudo sentenciar. Lewandowski condujo hasta el área y la dejó atrás justo a tiempo para Rashford, que se topó con la defensa alemana. Córner.
Min 58
El Eintracht se asoma
Pequeño paso al frente del Eintracht tras el segundo gol del Barça. Tuvo ahora una ocasión clara ante Joan García tras un centro lateral que taponó fácil el meta.
Min 53
GOOOOOOL DEL BARCELONA
Le da la vuelta el Barcelona al partido en dos minutos… ¡con doblete de Koundé! Otro gran centro, éste de Lamine, que va directo para otro salto del lateral francés, que se impone para hacer el segundo.
Min 51
¡Al palo el Eintracht!
Responde el Eintracht nada más sacar de campo. Latigazo de Chaïbi que supera a Joan García y va directo al larguero.
Min 50
¡GOOOOOOL DEL BARCELONA!
EMPATA EL PARTIDO EL BARÇA. Gran salida al terreno de juego de Rashford. En su segundo pelota pone un centro milimétrico para la aparición de Koundé, que cabecea muy cómodo para hacer el empate. Empieza el partido otra vez.
Min 48
¡La tuvo Raphinha!
Buena acción de Rashford nada más entrar. El inglés penetró en el área y puso la pelota atrás para Raphinha, que disparó forzando y la pelota se va a las nubes. Pedía la bola también Lamine.
Min 46
¡Arranca la segunda mitad!
Segundos 45 minutos en juego en el Camp Nou. Hubo un cambio por parte de Flick. Se quedó Fermín en el vestuario y entró Rashford.
Descanso en el Camp Nou (0-1)
Nos vamos al descanso en el Camp Nou con la victoria momentánea del Eintracht. Knauff hizo el primer y único gol del partido. El Barça tuvo alguna acción pero los alemanes están bien replegados y aprovechando cualquier oportunidad para salir a la contra y seguir asustando.
Min 45+1
¡Tuvo el segundo el Eintracht!
Qué poquito ha faltado para ver el segundo del Eintracht. Salió de nuevo muy bien a la contra el cuadro alemán, que logró llegar de nuevo al área y ponerla atrás para el disparo de Skhiri que rozó el larguero.
Min 45
Se añaden 4 de tiempo extra
Nos iremos hasta el 49 en este primer tiempo. Es el tiempo que le queda al Barça antes del descanso para recortar.
Min 40
Pide amarilla todo el Eintracht
Se pasó de frenada Eric García y lanzó la pierna, dándole con la plancha a un jugador del Eintracht. El equipo pide algo más.
Min 36
Lo intentaba Raphinha
Disparo lejano de Raphinha que es repelido por la zaga alemana.
Min 32
Se queja Pedri
Falta sobre Pedri González, que va al suelo. Se retuerce de dolor el culé. Pedían amarilla los locales pero nada de nada por parte del árbitro italiano, solamente pitó la falta.
Min 30
Primera media hora de partido
Se llega a la primera media hora de partido con el 0-1 en el marcador favorable para el Eintracht. El Barça domina pero no consigue ver puerta de momento.
Min 25
Fermín roza el gol
Está apretando el Barcelona y tuvo ahora una clara Fermín. Bien Koundé llegando hasta línea de fondo y poniendo el centro atrás donde aparece el andaluz para golpear. Lo tapona un defensor alemán.
Min 21
¡GOOOOOOOOOL DEL EINTRACHT!
GOLAZO DEL EINTRACHT. Knauff pone por delante a los alemanes tras finalizar una contra rapidísima, ganarle la carrera y el cuerpeo a Balde y definir perfecto cruzándosela a Joan García.
Min 18
Ojo que puede haber un primer lesionado
Se duele en el suelo un jugador del Eintracht tras una entrada de Fermín. Es Skhiri.
Min 14
¡Gerard Martín casi se inventa un golazo!
Latigazo desde la frontal de Gerard Martín, colocadito y potente, que obliga al meta alemán a palmear a córner.
Min 10
Gol anulado al Barça
Qué buen centro había puesto Raphinha al punto de penalti donde se estiró perfecto Lewandowski para hacer gol. No sirvió de nada, ya que la acción precedía de fuera de juego.
Min 9
Intenta dominar el Barça
Protagonista el Barça en estos primeros compases. El Eintracht, bien replegado, espera salir a la contra.
Min 5
¡Lo intenta Lewandowski!
Primer acercamiento serio del Barça. Intento de volea de Lewandowski que no coge portería. Remató mal el polaco.
Min 1
¡Comienza el partido!
Ya rueda la pelota en el Camp Nou: comienza el Barcelona – Eintracht de Frankfurt.
Todo listo en el Camp Nou
En cinco minutos comenzará este Barcelona – Eintracht. Todo listo en el Camp Nou, lleno dentro de sus límites y aforo actual.
¡Recordamos alineaciones!
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Eric García, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.
Eintracht Frankfurt: Zetterer; Koch, Skhiri; Theate; Kristensen, Chaïbi, Larsson, Brown; Doan, Götze; y Knauff.
¿Cuál es el historial entre Barcelona y Eintracht?
Barcelona y Eintracht se han enfrentado solo en dos ocasiones en toda la historia. Fue en la eliminatoria de Europa League de hace cuatro años, en cuartos de final, eliminatoria que se llevó el cuadro alemán tras un 1-1 en la ida en Alemania y un 2-3 en el Camp Nou.
¿Qué se juega el Barcelona en este partido?
El Barcelona se juega mucho en este partido. Tras sumar solo siete puntos de los primeros 15 posibles, los culés no pueden permitirse más tropiezos. Dos victorias, un empate y dos derrotas marcan su inicio en esta liguilla. Otro tropiezo les podría poner en apuros, incluso para pasar a la ronda de play off.
¡Al verde los futbolistas!
Comienzan a salir al verde del Camp Nou los porteros y jugadores de ambos equipos para realizar los últimos ejercicios de calentamientos previos al partido.
¡Empieza el calentamiento! 🔥 pic.twitter.com/bTTCAQHAMz
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 9, 2025
1140 días después, la Champions vuelve al Spotify Camp Nou ✨ pic.twitter.com/H3zoeLic2W
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 9, 2025
¡Alineación del Eintracht!
Así sale el Eintracht Frankfurt esta noche: Zetterer; Koch, Skhiri; Theate; Kristensen, Chaïbi, Larsson, Brown; Doan, Götze; y Knauff.
🦅 𝐗𝐈 vs. @FCBarcelona! 💫#SGE | #BarçaSGE | #UCL pic.twitter.com/cMgVbtIy7e
— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) December 9, 2025
¡Alineación del Barcelona!
Tenemos ya la alineación confirmada del Barça hoy: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Eric García, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #BarçaEintracht pic.twitter.com/ogaPqgQIBh
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 9, 2025
¡Bienvenidos a la Champions!
¡Buenas noches y bienvenidos! El Barcelona recibe al Eintracht de Frankfurt en el Camp Nou para disputar el encuentro correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. Los azulgranas afrontan una auténtica final europea tras varios tropiezos en la máxima competición continental. El objetivo de estar entre los ocho mejores sigue siendo complicado y ya no depende únicamente de sus propios resultados.
Min 62
La tuvo Raphinha
Le pegó duro Raphinha desde la frontal pero estaba bien colocado el meta alemán, que para en dos tiempos.