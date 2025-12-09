Así queda la clasificación de la Champions League tras los partidos de Barcelona y Atlético

La fase de liga de la Champions League entra en su recta final y ya cada punto puede ser determinante para definir el camino de cada uno de los clubes participantes en la clasificación. Los resultados de este martes 9, correspondiente a la jornada 6, han dejado más perfilado si cabe todo. Tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid saldaron sus partidos con triunfo, sumando tres puntos más que les acercan a su objetivo: pasar de ronda.

El Barcelona venció ante el Eintracht para acercarse un paso más hacia la siguiente fase, a un punto de los primeros ocho clasificados. El gol inicial de Knauff puso las cosas complicadas a los culés en el primer tiempo pero, tras el descanso, Koundé firmó un doblete rapidísimo para darle la vuelta al marcador y permitir al Barça sumar tres puntos claves en la recta final de esta fase. Los culés suman 10 puntos ahora y duermen, a la espera del resto de partidos, en 14ª posición.

Por su parte, el Atlético de Madrid logró también darle la vuelta al marcador ante el PSV. Comenzó perdiendo el cuadro colchonero tras un tanto tempranero de Guus Til, pero ante el que supo responder el Atlético. Primero fue Julián Álvarez el que marcó, empatando antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, dos goles rápidos de Hancko y Sorloth puso a mandar a los rojiblancos, que alcanzan los 12 y duermen en 7ª posición.

El resto de esta media parte de la jornada 6 arrojó victorias para Olympiacos ante Kairat (0-1), para Bayern de Múnich ante (3-1), de Atalanta sobre el Chelsea (2-1), de Mónaco ante Galatasaray (1-0), de Marsella ante Union Saint-Gilloise (2-3), de Tottenham ante Slavia de Praga (3-0), y de Liverpool frente el Inter, marcando sobre la bocina (0-1).

Este miércoles aún deben salvar sus compromisos otros tres equipos españoles. El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Manchester City; el Villarreal en La Cerámica al Copenhague; y el Athletic de Bilbao en San Mamés al PSG. Los blancos duermen tras esta mitad de la jornada en la posición 6ª, con billete directo momentáneo. Los castellonenses son 34º y los vascos 28º.

Clasificación de la fase de liga de la Champions League