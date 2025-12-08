Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el PSV - Atlético de Madrid de la Champions League Este PSV - Atlético de Madrid corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League y se jugará en el Philips Stadium PSV y Atlético están muy cerca en la tabla, pero lucharán por sumar tres puntos más en esta Champions League

El Atlético de Madrid se enfrenta a un partido muy importante para sus intereses, ya que tendrán que lograr los tres puntos para seguir aspirando a acabar esta fase de liga de la Champions League entre los ocho primeros puestos, tal y como hicieron el curso pasado. Para ello tendrán que imponerse al PSV en tierras holandeses, algo que no será nada sencillo. A continuación te detallamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda entre los holandeses y los rojiblancos en el Philips Stadium de Eindhoven.

Cuándo se juega el partido PSV – Atlético de Madrid de Champions League

El Atlético de Madrid viaja a Holanda para enfrentarse al PSV en el partido que corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto colchonero espera poder levantarse tras las dos derrotas consecutivas que acumulan y comenzar una nueva racha en el Philips Stadium, ya que este choque es muy importante para los del Cholo Simeone porque un triunfo les permitiría acercarse a las ocho primeras posiciones que dan acceso directamente a los octavos de final.

Horario del PSV – Atlético de Madrid de la Champions League

La UEFA ha programado este apasionante PSV – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League para este martes 9 de diciembre. El organismo que controla el fútbol europeo ha fijado este choque en el horario habitual de la máxima competición, que son las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan incidentes en la previa de este choque entre holandeses y rojiblancos para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Philips Stadium.

Dónde ver el PSV vs Atlético de Madrid en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la máxima competición continental. Este PSV – Atlético de Madrid de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en el Philips Stadium, por lo que hay que tener en cuenta que no se podrá ver gratis por la TV.

Todos los aficionados del conjunto colchonero y los amantes de las diferentes competiciones europeas en general también tendrán la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el PSV – Atlético de Madrid de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrán a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra durante la previa de este apasionante encuentro de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. Cuando se escuche el pitido final en el Philips Stadium publicaremos la crónica del PSV – Atlético de Madrid y compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde tierras holandesas.

Dónde escuchar por radio en directo el PSV vs Atlético de Madrid

Por otro lado, todos los hinchas del cuadro colchonero que no puedan ver en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Philips Stadium para narrar todo lo que suceda en el PSV – Atlético de Madrid.

Dónde se juega y quién es el árbitro del PSV – Atlético de Madrid

El Philips Stadium, situado en la ciudad de Eindhoven, será el escenario donde se disputará este frenético PSV – Atlético de Madrid de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. Este campo tiene una gran historia a sus espaldas, ya que fue inaugurado en 1910 y tiene capacidad para acoger a unos 35.000 espectadores, esperándose una gran entrada para este martes en el que los holandeses intentarán darlo todo para dar la sorpresa y ganar al cuadro dirigido por el Cholo Simeone.

La UEFA ha designado al árbitro inglés Michael Oliver para que dirija la contienda entre el PSV y el Atlético de Madrid en esta jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Michael Salisbury será el responsable de revisar todas las acciones polémicas en el VAR, por lo que si lo considera necesario tendrá que avisar a su compañero para recomendarle que vaya a analizar la jugada al monitor que estará situado en la banda del Philips Stadium.