Malas noticias para el Barça: Lamine Yamal se pierde por sanción el importante duelo en Praga en enero

Lamine Yamal no podrá jugar con el Barcelona la séptima jornada de la Champions League el próximo 21 de enero contra el Slavia de Praga por sanción. El jugador azulgrana vio una cartulina amarilla contra el Eintracht este martes y se perderá el siguiente encuentro de la máxima competición europea. Una baja sensible para Hansi Flick en un importante partido para el Barça de cara a aspirar al Top-8 de la Fase Liga de la mejor competición de clubes.

No todo fueron buenas noticias para el Barcelona en el Camp Nou ante el Eintracht. Ganó. Sí. Y sigue aspirando al top-8 de la Champions. Correcto. Pero el juego no fue el mejor y encima pierde a uno de sus mejores jugadores para su siguiente partido en esta competición.

Lamine Yamal estaba apercibido. Ya había visto dos amarillas en esta Fase Liga de la Champions contra el PSG en Montjuic y en Brujas. No podía ver ninguna más. Y la vio en el minuto 56 de partido contra el Eintracht de Frankfurt. Una fea falta e innecesaria que le deja sancionado para el siguiente compromiso culé en Liga de Campeones.

Por lo tanto, Lamine Yamal se perderá el encuentro de la séptima jornada de la Fase Liga de la Champions League que medirá al Barcelona contra el Slavia en Praga el próximo 21 de enero. Un importante partido para el equipo culé que debe ganar en un estadio complicado y muy frío en esas fechas si quiere quedar entre los ocho primeros.

Hansi Flick tendrá que hacer variaciones en su once, ya que no podrá alinear a Lamine Yamal. La gran estrella culé se perderá ese partido. Ante el Eintracht fue importante de nuevo con otro gran centro al área en el segundo gol de Koundé de cabeza.