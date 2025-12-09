Barcelona-Eintracht: obligados a ganar en la Champions para aspirar al top-8

El Barcelona regresa a la Champions League este martes (21:00) con la disputa de la sexta jornada de la Fase Liga de la competición europea contra el Eintracht de Frankfurt. Un regreso que también se produce al Camp Nou 1.500 días después de su último partido en la mejor competición de clubes. Los de Hansi Flick llegan en una gran dinámica de resultados en Liga y están obligados a ganarle a un equipo alemán en horas bajas para seguir aspirando al Top-8 y evitar jugar la ronda previa de dieciseisavos.

El Barça vive ahora uno de sus mejores momentos de la temporada. Los de Hansi Flick han recuperado el liderato en Liga y ya le sacan cuatro puntos al Real Madrid después de acumular seis victorias consecutivas. El equipo blaugrana llega a la Champions después de una semana pletórica, donde venció por 3-1 al Atlético de Madrid y goleó al Betis en La Cartuja. Los regresos de Raphinha y Pedri han sido claves para el equipo. También el de Joan García en la portería. Le han dado el plus que necesitaba y que le faltaba sin ellos.

Pero en Champions es diferente. Entre medias de esa gran racha de victorias en Liga, el Barcelona ha disputado dos partidos europeos y no ha ganado ninguno. Empató a tres en Brujas y salió goleado por el Chelsea en Londres. En la mejor competición de clubes, el conjunto azulgrana ya no puede cometer más fallos.

El Barcelona afronta este partido contra el Eintracht con siete puntos en la decimoctava posición y está obligado a ganar todo lo que le queda, empezando por este martes ante su público, si quiere aspirar a entrar en el Top-8. Es su única vía. Ganar todo y esperar. El corte del Top-8 el año pasado se quedó en 16 puntos y si el Barça logra los 9 puntos que quedan por disputarse llegaría a esos 16. No es seguro que le de, pero es su única carta.

Dani Olmo, Gavi y Araujo son las tres bajas que tiene el Barcelona para este partido. De Jong, Fermín y Raphinha ya están recuperados para este duelo. El brasileño volverá, además, a la titularidad. El equipo culé sabe que necesita ganar y golear a un Eintracht que no viene muy bien.

Y es que este Eintracht solamente ha conseguido cuatro puntos en esta Champions hasta el momento y tiene toda la pinta de no pasar el corte para la siguiente ronda. Perdió en casa (0-3) contra la Atalanta, 1-5 ante el Liverpool, 5-1 frente al Atlético de Madrid y empató en casa del Nápoles. Su única victoria fue en la primera jornada goleando (5-1) al Galatasaray.

El cuadro alemán llega al Camp Nou después de no ganar sus tres últimos partidos y tras recibir una goleada escandalosa el pasado sábado en Bundesliga. Perdió 6-0 en casa del Leipzig y sus sensaciones para enfrentarse al Barcelona son las peores posibles.

El remate ha sido la pérdida por lesión de uno de sus jugadores más importantes, el delantero Jonathan Burkardt, su máximo artillero en la Champions con dos goles, lo que merma el potencial ofensivo de un equipo que tiene «presión» y que necesita «reaccionar», como ha reconocido Toppmöller.

El Barcelona cayó eliminado en los cuartos de final de la Europa League en 2021 la última vez que se midió al Eintracht (2-3), en un partido que será recordado por la presencia masiva de aficionados alemanes en las gradas del estadio azulgrana. 30.000 invadieron las gradas del Camp Nou.

Para evitar que se repitan esas escenas, el club catalán ha destinado todas las localidades disponibles exclusivamente a socios de la entidad. Pese a ello, los sistemas de control del club han detectado más de 350 socios con indicios de venta fraudulenta, unos casos que se están monitoreando para minimizar la presencia de aficionados alemanes en la zona reservada al público local.