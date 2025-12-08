Flick sobre la derrota del Madrid: «Estaba durmiendo y me enteré por whatsapp»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa de la sexta jornada de la Fase Liga de la Champions League que medirá este martes en el Camp Nou al Barcelona contra el Eintracht de Frankfurt.

«La Champions es diferente. Todo lo que ha pasado hasta ahora no cuenta. El Eintracht tiene un equipo bueno, joven, rápido e intenso. Se pueden adaptar al sistema y nosotros tendremos que demostrar nuestro máximo nivel. Será difícil porque nos pueden hacer mucho daño, aunque sus últimos partidos no han sido buenos», comenzó señalando Hansi Flick sobre el partido ante el cuadro alemán.

«Todos saben lo que ha pasado en los últimos tres meses: muchas lesiones y jugadores importantes de baja. No hemos podido distribuir las cargas de minutos. En los últimos diez minutos contra el Betis estaban cansados; no es fácil siempre jugar a este nivel siempre. Lo están haciendo muy bien, conectados en la presión. Para mí, han jugado a un nivel diferente al de hace un mes. Sobre todo, Cubarsí, que tiene 18 años. Es su tercera temporada, pero contra el Betis hizo 87 pases y el 100% de acierto. Fue el primer jugador de la historia de la Liga que lo consigue», añadió el entrenador del Barcelona.

«Nos miramos a nosotros, no miramos al Madrid, no queremos hablar de ellos. Estamos cuatro puntos por delante, pero es un viaje muy largo. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. El partido más importante ahora es el de mañana contra el Eintracht», dijo Flick sobre la pelea por la Liga.

Sobre Ter Stegen: «Podría recibir el alta médica para mañana, sí. Pero Joan García es el portero titular».

«Creo que nunca acabamos lo que hemos hecho, siempre hay un progreso posible. No hay mucho tiempo para entrenar, pero lo que puedo ver es que los jugadores intentan demostrarlo en el campo. Estoy contento con la calidad que tenemos, pero siempre queremos mejorar. Tenemos mucho potencial de mejora», comentó el técnico alemán.

«Para todos fue el sueño, volver a jugar en el Camp Nou. Es importante, también, para la Champions: es un partido en el que tenemos que sumar los tres puntos», sentenció Hansi en sala de prensa.

Sobre Gerard Martín: «A veces, está bien tener jugadores en el equipo que les guste trabajar. Por su mentalidad, siempre intenta demostrar lo mejor para el equipo. Su sueño de jugar en el Barça se ha hecho realidad, tiene confianza, cree en lo que puede hacer. Es fantástico. En su posición, poder jugar con la pierna izquierda, nos permite tener más opciones».

«Lo mismo que la semana pasada, estaba durmiendo y me enteré por whatsapp. No me centro en esto, pierdes demasiada energía y quiero centrarme en mi equipo», comentó Flick sobre la derrota del Madrid.

«No quiero ahora revelar demasiado porque mañana jugamos contra un rival importante. Cuando pierdes la pelota, tienes que cambiar. Tenemos que defender, correr más. Cuando tenemos la confianza y creemos, toca estar bien posicionadas para controlar el balón. Somos una unidad bien compacta. Cuando estás bien conectado, aunque pierdas el balón, puedes crear oportunidades», valoró el entrenador culé.

Sobre el Eintracht: «Es un equipo especial. Viví cerca de ahí. Mi nieto es aficionado del Eintracht. Hacen un buen trabajo, quizá les falta algo de constancia; pero tienen intensidad y ritmo. Pueden hacer daño a los rivales».