El Barcelona ha empezado perdiendo el 47% de sus partidos esta temporada y ha remontado siete

Este Barcelona de Hansi Flick es un caos, pero en el buen sentido de la palabra si es que lo tiene. La locura ofensiva que ha implantado el entrenador alemán desde que llegó la pasada temporada se refleja en un grupo de jugadores que sólo entienden de ir al ataque en todos los partidos, sin importar el marcador. Reflejo de ello es lo que ocurrió este sábado en el estadio La Cartuja, donde el Barça parece que ni se inmutó del 1-0 inicial a favor del Betis, ya que dejó el encuentro de la jornada 15 de Liga sentenciado en la primera parte, en la que marcó cuatro goles.

El choque en Sevilla refleja la filosofía de un Barcelona que ni mantiene resultados echándose atrás ni se preocupa de empezar perdiendo sistemáticamente. De hecho, los culés han comenzado encajando goles en 10 de los 21 partidos que han jugado esta temporada, es decir, casi la mitad (47,62%). Siete de ellos los han logrado remontar, demostrando su facilidad para ver puerta.

Esta tónica, heredada de la pasada campaña en la que ya se acostumbraron a darle la vuelta a los partidos, también ha llevado al Barcelona a dos derrotas cuando empezó perdiendo contra el Sevilla (4-1) y el Chelsea (3-0) y a empatar otro de esos duelos (3-3 con el Brujas). El resto de rivales que le ganaron de inicio fueron arrasados por el vendaval apellidado Flick.

El porcentaje que refleja esta situación no deja de ser llamativo, ya que estamos hablando del actual líder de Liga que sigue dejando muchas dudas en defensa. Y es que el Barcelona ha encajado 19 goles en 15 partidos de Liga, seis más que Real Madrid y Villarreal (13). En Champions más de lo mismo: 10 tantos en su contra y tres tropiezos que hacen peligrar su clasificación directa a octavos de final.

Y el principal defensor de este método, como no puede ser de otra forma, es el propio Flick, quien dejó claro tras ganar al Betis que no le importa esta estadística siempre y cuando los suyos practiquen un buen juego como en La Cartuja: «Hemos remontado y me ha encantado como hemos jugado la primera parte. En la segunda parte, en el tramo final, ya estábamos cansados. Los jugadores lo han dado todo por el club, los fans, el escudo».

Los partidos que empezó perdiendo el Barcelona