Gerard Martín: «No podemos perder más puntos en Champions»

Gerard Martín compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa de la sexta jornada de la Fase Liga de la Champions League que medirá este martes en el Camp Nou al Barcelona contra el Eintracht de Frankfurt.

«Siempre es motivante jugar en el Camp Nou, más siendo de Champions y mi primero. Estoy motivado», comenzó señalando el canterano azulgrana en sala de prensa.

Sobre jugar de central: «Me quiso probar el míster en pretemporada, me siento cómodo. No tengo preferencia por ninguna, jugaré donde el entrenador decida».

«Vi el partido del Madrid, pero tampoco significa mucho, antes estábamos detrás nosotros. El Villarreal también está apretando, pero nos centramos en lo nuestro», explicó Gerard Martín.

Sobre su relación con Flick: «En pretemporada me quiso probar un partido de central. Después, por circunstancias, no me tocó hacerlo ahí, aunque iba entrenando como central. Me transmite mucha confianza siempre».

«Estamos en buena dinámica y queremos seguir mejorando. No podemos dejarnos más puntos en Champions», dijo sobre la competición europea.

«De lateral, la presión tienes que saltar más adelante; como central, hay que estar más atento a duelos», señaló sobre la diferencia de sus dos posiciones.

Sobre su posición de central: «Ya había jugado ahí, uno o dos años, pero en línea de cinco. Las cosas son similares. Una cosa muy importante es la salida de balón por como jugamos nosotros».

«No sé si lo somos. Siempre tenemos en la cabeza ganar la Liga, para que no se reduzca la distancia tenemos que ganar todos los partidos», comentó sobre la pelea contra el Real Madrid.

«Me siento importante dentro del equipo, así me lo transmite el entrenador con su confianza. No me siento más de una posición que de otra», añadió sobre la confianza del entrenador.

«Fue un punto de inflexión, Szcesny me vio jodido y me vino a animar. Me dijo que no llorase, que había hecho un gran partido y que pensase dónde estaba hace dos años», sentenció Gerard sobre la semifinal de la Champions contra el Inter el año pasado.