Sale a la luz el vídeo del padre de Lamine Yamal liándola: hizo cortes de manga a los aficionados del Betis

El triunfo del Barça ante el Real Betis (3-5) en el Estadio de La Cartuja no sólo dejó un partido con mucha emoción y goles, con remontada y tensión en los últimos minutos, sino que también hubo una buena dosis de polémica… en las gradas. Buena parte del foco terminó desplazándose desde el césped hacia las butacas de La Cartuja, donde Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, protagonizó un episodio que volvió a situarlo en el ojo del huracán una vez más.

Las imágenes y el vídeo dejan más que claro como el padre de Lamine Yamal la lió en La Cartuja, realizando cortes de manga a los aficionados del Betis con los goles del Barça, entrando en una espiral de provocación que vuelve a situarle a él, y por ende a su hijo, en el foco mediático y de la polémica.

Aunque el partido se mantuvo bajo control para los culés durante buena parte del duelo, sobre todo tras el 1-4 con el que se llegó al descanso, el ambiente en las gradas fue muy distinto. Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ocupaba una localidad rodeada mayoritariamente por seguidores del Betis, un contexto que contribuyó a que la tensión creciera conforme avanzaban los goles del Barça.

Las primeras imágenes que circularon muestran cómo, tras uno de los goles culés, Nasraoui se gira hacia la grada bética y ejecuta varios cortes de manga, una información que adelantó la SER, y que ahora queda comprobado con el vídeo que circula por las redes sociales.

Una vergüenza el “pseudo famoso” padre de Lamine Yamal provocando a los aficionados béticos desde un palco de La Cartuja. Así se ha llevado todo el partido. Algunos se creen foco cuando no llegan ni a linterna pic.twitter.com/HJoTazePZl — Info Real Betis (@InfoRBB) December 6, 2025

Su reacción, celebrando de forma efusiva cada tanto azulgrana, incluyó gestos que los aficionados locales consideraron provocadores, entre los que se encuentran los cortes de manga que se repitieron durante todo el partido. Fue tras el quinto gol del Barça, obra precisamente de Lamine Yamal desde el punto de penalti, cuando más se encendió el público local, próximo a su asiento, increpándole y alterándolo. De hecho, las imágenes y vídeos de aficionados captan como incluso personal de seguridad del estadio tuvo que intervenir para mediar con él y su círculo.

En el vídeo se aprecia como la seguridad del estadio se acerca al padre de Lamine Yamal con el objetivo de pedirle calma y tratar de rebajar la tensión generada con los aficionados más próximos. La situación no escaló más allá gracias a esa intervención, aunque los responsables del operativo decidieron acompañarlo fuera del recinto para evitar que el incidente fuera a mayores.

Y es que Mounir Nasraoui abandonó La Cartuja alrededor del minuto 70, acompañado por varios miembros de seguridad y por su entorno. El resto de familiares de jugadores azulgranas también optó por marcharse pasado el minuto 83, una vez el ambiente se había vuelto más incómodo por la crispación creciente de la afición del Betis y el resultado que figuraba en el marcador.