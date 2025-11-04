El padre de Lamine Yamal se casa con su novia de 23 años

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, se casa con su novia de 23 años. Así lo ha comunicado el propio Mounir con una publicación en las redes sociales en la que confirma, al menos con emoticonos, esta gran noticia. El padre del jugador del Barça compartió una imagen con su novia, Khristina, añadiendo dos emoticonos clave: un corazón negro y un anillo de compromiso.

De ahí la gran noticia que se ha entendido rápidamente: el padre de Lamine Yamal se casa con su novia, que tiene 23 años, 16 menos que él. Rápidamente, la publicación se compartió de forma masiva en redes sociales, donde ya ha compartido en otras ocasiones imágenes con su joven pareja.

Mounir es ya habitual de la prensa por su continua aparición en diferentes imágenes o vídeos con su hijo Lamine Yamal. Son muchas las ocasiones en las que padre e hijo aparecen bailando o en otras escenas. Además, Mounir es habitual ya de la polémica, las últimas al atacar a los jóvenes españoles al decir que «no quieren trabajar» o con un enfrentamiento contra la prensa.

Muy activo en redes, el padre de Lamine Yamal calienta siempre los partidos o las escenas que rodean a su hijo. En la gala del Balón de Oro, que ganó Dembélé y en la que su hijo quedó en segundo lugar, gritó a favor de su hijo segundos antes de que se diera el nombre del ganador. Además, abrió la puerta a que hubiera habido algo «raro» en la elección del ganador.

Así, el padre de Lamine Yamal se casará con su novia de 23 años, 16 menos que él, aunque todavía no se conoce la fecha de esa gran noticia, a la que se espera que vaya el jugador del Barcelona.