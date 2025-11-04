Iniesta defiende a Lamine: «Cuando estás tanto en el foco a la gente le gusta dar caña»

Lamine Yamal continúa en el foco después de unas semanas muy complicadas a nivel personal y profesional. Con una pubalgia que le persigue, un Clásico perdido y un Real Madrid cabreado con sus acusaciones públicas, el delantero del FC Barcelona vive una etapa donde cada paso será vigilado de cerca. El pasado fin de semana lanzó un mensaje al barcelonismo besándose el escudo y tiene defensores que avalan su compromiso con el club. Uno de ellos es Andrés Iniesta.

El ex mediocampista ya salió públicamente para exculparle antes del partido en el Santiago Bernabéu, restando peso a sus declaraciones haciendo pie a que todo es pie de una provocación clásica de estos partidos. Ahora, el manchego apeló a que sigue siendo un chico de 18 años que tiene un largo camino por recorrer para madurar: «Es un proceso de vida. Con la edad que tiene, tiene que seguir mejorando y aprendiendo. Luego crecerá. Cuando la gente está tanto en el foco, cualquier cosa, detalle…Siempre nos gusta dar caña. Es muy bonito y especial ver a Lamine cada semana y ver lo que hace».

Iniesta confía en la remontada del Barcelona con Lamine al frente

Previamente, Iniesta justificó que avivar el Clásico es algo muy común a lo largo de la historia: «Siempre se le ha dado mucha importancia a lo que se dice, sobre todo si es antes de un encuentro de esta magnitud», explicó el culé poco después de que Lamine insinuara que el club blanco se queja demasiado del colectivo arbitral.

A cinco puntos del liderato y novenos en Champions, Andrés confía en que Hansi Flick pueda encontrar éxito le dio la temporada pasada, aunque insistió en que no ha perdido la regularidad: «Es un equipo espectacular a la hora de lo que quiere hacer y cómo quiere hacerlo», añadió. Sin embargo, avisó que los rivales podrían haberle encontrado el truco para hacer daño a los esquemas del técnico alemán: «Al final, el fútbol es así. Si juegas de una determinada forma y el resto se adapta a ello, tienes que volver a cambiar. Es parte de lo bonito de este deporte», zanjó.