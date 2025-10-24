Iniesta exculpa a Lamine: «Hay vaciles que no gustan, pero lo que realmente importa son los 90 minutos»

Andrés Iniesta ha reaccionado a las palabras de Lamine Yamal sobre el Real Madrid, donde insinuó acerca de un supuesto favor de los árbitros hacia los de Chamartín. Unas declaraciones de las que no quiso entrar mucho para evitar tensar aún más el ambiente entre los dos equipos antes del Clásico.

«Fue un comentario para añadir un poco de picante al partido. Más allá de eso, será una tarde espectacular. Siempre se le ha dado mucha importancia a lo que se dice, sobre todo si es antes de un encuentro de esta magnitud, pero no estoy muy al día de la actualidad», confesó.

También le preguntaron acerca de qué consejo le darían a Lamine después de unos meses en los que su vida privada ha sido noticia por diversos frentes. «Todos tenemos nuestra vida fuera. No me gusta dar lecciones, especialmente cuando no estoy dentro del equipo. Si estuviese dentro, podría hablar con más criterio. Y si el club cree que algo no hace bien, lo hablarán internamente».

«Cada uno es como es, pero también hay que respetar muchas cosas. Siempre habrá vaciles que no gustan, pero lo que realmente importa son los 90 minutos. Eso es lo marcará quién se llevará los tres puntos. Siempre hay comentarios y lo importante es el fútbol. El Clásico es lo más grande que hay».

Iniesta da como favorito al Barcelona y elogia a Pedri

Iniesta también dio como favorito al Barcelona para volver a ganar en el Santiago Bernabéu: «Llegan en un momento muy bueno. El último partido fue un triunfo en Champions. Tengo mucha confianza y confío en que traigan los tres puntos a Barcelona», asintió.

Una de sus claves de confianza es Pedri, el que muchos consideran su pupilo en el centro del campo. El canario está siendo la piedra angular del conjunto de Hansi Flick, y para Iniesta no hay duda de que es la verdadera estrella: «Siempre hay comparaciones, pero él está haciendo su propio camino. Con su talento y el peso que tiene en el Barcelona y la Selección…Para mí es el jugador más diferencial en lo que yo entiendo como jugador del fútbol. Solo deseo que mantenga esa trayectoria, y eso será muy bueno para el club», sentenció el manchego.