El Barcelona se lleva el 80% de los Clásicos con Lamine titular

Cambio de guardia en el Gran Clásico del fútbol mundial. El Barcelona adelanta al Madrid por la derecha, la banda de Lamine. Su irrupción en el 11 de Hansi Flick es una verdadera pesadilla para los blancos. Con ambos, el Madrid ha caído en el 100% de los Clásicos. Un pleno de cuatro victorias en cuatro duelos, y además, en tres competiciones distintas: Los dos de la pasada Liga y dos finales como las de la Supercopa de España y la Copa del Rey que se alargó 120 minutos.

El desafío más relevante para Xabi Alonso también será una final porque, aunque hablemos del torneo regular, para muchos será un punto de inflexión en la relación del técnico tolosarra con los Clásicos. Más aún tras lo ocurrido en el primer derbi con Atlético.

El peor enemigo, a las puertas

Esta mala racha, esta forma en la que el FC Barcelona golpea reciente y constantemente al Real Madrid, no es sólo por Flick. Es sobre todo por y con Lamine entre los 11 elegidos por el alemán. Porque con el último Golden Boy ya a punto, la cifra no mejora mucho para los madridistas. De los 5 últimos clásicos ante el Barça de un Lamine indiscutible, el Madrid sólo consiguió ganar uno. Lo hizo en el primero de los 5 duelos en la cumbre que ha disputado el internacional español de partida y, desde entonces, ya han pasado dieciocho meses. Se cumple casi un año y medio de la única victoria blanca ante Lamine como dueño del ataque culé. Fue precisamente en el Bernabéu y en la propina, en el minuto 91 de un choque que sentenció Jude Bellingham, hasta ese momento, el azote de los azulgranas. El Barcelona llevaba tres meses sin perder. Aquellos clásicos decidieron la Liga para el Madrid. Los últimos, los de la pasada campaña, para el FC Barcelona. Y Yamal lo jugó todo. Fue protagonista en el 0-4 de la primera vuelta que aún se recuerda en la ciudad Condal. El ahora 10 del Barcelona, anotó el tercer tanto en el festín azulgrana en casa del eterno rival, casi una «manita»…

Lejos del flamante Bernabéu, el desenlace fue el mismo para la segunda vuelta. 4-3 hace casi un año ahora. Y Lamine abrió el camino a la remontada de los de Flick. A la media hora de partido hace el 2-2, lo celebra recordando a MBappé, y desde ese momento los culés meten la directa para llegar al descanso con un abultado 4-2. Habían levantado un 0-2 inicial de los blancos.

En aquella ocasión, el último precedente entre ambos, no bastó un fulgurante doblete inicial de Kylian. Habrá que esperar para saber si este Madrid de Xabi Alonso/Mbappé es capaz de encontrar antídoto al combo Flick/Lamine en los Clásicos que lo decidirán todo.