El puzzle de Xabi Alonso para que Bellingham sea titular en el Clásico

Jude Bellingham está de vuelta. El inglés, liberado por su selección en el último parón, ha completado su pretemporada particular en Valdebebas para recuperar las sensaciones perdidas durante los más de dos meses de convalecencia por su operación en el hombro. Recortó plazos para jugar con el Real Madrid el derbi del Metropolitano pero aún estaba verde. Ahora Xabi Alonso tiene un plan para que sea titular en el Clásico del 26 de octubre en el Bernabéu y juegue como mediapunta.

El último parón de selecciones que acaba de terminar ha sido extraño para Xabi Alonso, pero extrañamente positivo. Entre lesionados, tocados, sancionados y liberados el entrenador del Real Madrid ha podido tener a sus órdenes a una cantidad considerable de internacionales. Más allá de los lesionados Carvajal, Trent o Rüdiger y los desconvocados Huijsen y Mastantuono, el técnico tolosarra ha podido trabajar con Tchouaméni, Fede Valverde… y Jude Bellingham.

Precisamente el inglés ha completado un trabajo específico estos días para afrontar los partidos que le llegan ahora al Real Madrid en la mejor condición física posible. Xabi Alonso ya dejó entrever que Bellingham recuperaría su puesto de titular indiscutible a al vuelta de este parón de selecciones y por ello el técnico tolosarra tiene diseñado un plan para colocarle como mediapunta para aprovechar su intensidad en la presión y su capacidad para atacar el área.

Bellingham vuelve a empezar

Para que entre Bellingham uno tiene que salir y esa es la decisión que aún no ha tomado Xabi Alonso. La intención del entrenador del Real Madrid es mantener en el doble pivote a la pareja Tchouaméni-Ceballos, titular en tres de los últimos cuatro partidos del equipo blanco, y situar a Bellingham por delante. Vinicius actuaría a su izquierda mientras que el flanco derecho sería para Arda Güler o Mastantuono. Arriba, claro, Mbappé.

En ese plan faltaría Fede Valverde, que tiene el puesto garantizado en el Clásico bien sea como lateral derecho si no llega a tope Carvajal, bien por delante del lateral en ese mismo flanco derecho. Si el uruguayo juega contra el Barcelona en esa demarcación supondría la salida del once de Mastantuono y, probablemente, la de Arda Güler, salvo que Xabi decidiera colocar al turco al lado de Tchouaméni y sacrificar a Ceballos.

La incorporación de Bellingham, olvidada ya la lesión en el hombro que le lastró durante temporada y media, es una magnífica noticia para Xabi Alonso porque gana para la causa a uno de los mejores centrocampistas del mundo, un futbolista capaz de rendir en distintas demarcaciones del mediocampo y que aportará al Real Madrid no sólo juego sino también goles.

Si Bellingham vuelve a ser el de antes de la lesión en el hombro el Real Madrid volverá a tener a un futbolista imparable en su llegada al área, capaz de jugar box to box, con jerarquía y peso en el juego del equipo, que también ayudará a Vinicius y Mbappé a compartir la responsabilidad goleadora de un equipo que aspira a recuperar los títulos perdidos tras una temporada aciaga.