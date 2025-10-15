Huijsen trabaja en su recuperación

Dean Huijsen sigue trabajando en su recuperación tras caer lesionado en el inicio de la concentración de la selección española en el sóleo. Una lesión de la que el central del Real Madrid sigue recuperándose, pero que le dejará fuera del partido contra el Getafe del próximo domingo en el Coliseum. Este miércoles ha continuado en Valdebebas con su proceso de recuperación, pero se desconoce hasta el momento desde el club cuando será la fecha de su regreso.

El central español sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda el pasado 8 de octubre y ello le obligó a abandonar la concentración de la selección española. Se estimaba que desde esa fecha, Huijsen iba a estar entre 12 y 15 días apartado de los terrenos de juego. Por lo tanto, el reto del internacional español es regresar para el duelo contra la Juventus, perteneciente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions, tras el duelo contra el Getafe, que seguro se va a perder. Por lo tanto, salvo contratiempo inesperado, estará en el Clásico.

Un entrenamiento del Real Madrid este miércoles, donde Franco Mastantuono, que se incorporó en la tarde del martes, ya trabaja junto al grupo con total normalidad. No tendrá problemas el argentino para jugar contra el Getafe en Liga el domingo.

Por otro lado, Ferland Mendy realizó su segundo día de trabajo con el grupo 171 días después de su lesión. El lateral francés debe buscar ahora el alta competitiva para poder jugar de nuevo con la camiseta blanca. Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y Trent Alexander-Arnold realizaron diferentes tipos de trabajo en el gimnasio y sobre el césped de manera independiente cada uno con su protocolo de recuperación. Los tres están progresando, pero siguen siendo baja para este fin de semana.

El Real Madrid también ha informado de que este miércoles no se ha reincorporado ninguno de los internacionales que están por llegar a Valdebebas. Está previsto que vayan volviendo al trabajo este viernes. Ese será el primer día en el que todo el grupo, los disponibles, pueden entrenar juntos para preparar el partido ante el Getafe.