Huijsen deja la concentración de España por fatiga muscular

Luis de la Fuente llama a Laporte en su lugar

Huijsen durante el partido de Nations League contra Holanda. (Getty)

Dean Huijsen deja la concentración de la selección española por fatiga muscular. El jugador del Real Madrid regresa al club y en su lugar Luis de la Fuente ha citado a Aymeric Laporte. El central ya se ejercitó al margen, haciendo bicicleta, en la sesión del martes y este miércoles se ha decidido que no está en condiciones para jugar con el combinado nacional ante Georgia y Bulgaria.

Comunicado de España

Dean Huijsen causa baja por lesión en la concentración de la Selección para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid.

El defensa del Real Madrid llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la Selección España el lunes por la noche. En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva por lo que en la mañana de hoy miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular de la que ya ha sido informado el Real Madrid, por lo que se procede a sus desconvocatoria deseándole una pronta recuperación.

En lugar de Dean Huijsen se incorporará a la concentración el jugador del Athletic Club Aymeric Laporte.

