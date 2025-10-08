Dean Huijsen deja la concentración de la selección española por fatiga muscular. El jugador del Real Madrid regresa al club y en su lugar Luis de la Fuente ha citado a Aymeric Laporte. El central ya se ejercitó al margen, haciendo bicicleta, en la sesión del martes y este miércoles se ha decidido que no está en condiciones para jugar con el combinado nacional ante Georgia y Bulgaria.

Comunicado de España

Dean Huijsen causa baja por lesión en la concentración de la Selección para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid.

El defensa del Real Madrid llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la Selección España el lunes por la noche. En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva por lo que en la mañana de hoy miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular de la que ya ha sido informado el Real Madrid, por lo que se procede a sus desconvocatoria deseándole una pronta recuperación.

En lugar de Dean Huijsen se incorporará a la concentración el jugador del Athletic Club Aymeric Laporte.