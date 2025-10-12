Huijsen aparece en La Rosaleda apoyando al Málaga en su victoria contra el Deportivo

Dean Huijsen apareció este domingo en La Rosaleda con una camiseta del Málaga animando al equipo donde se formó en su cantera en la victoria del equipo andaluz contra el Deportivo de la Coruña. El defensor del Real Madrid, que tuvo que abandonar la concentración de la selección española por lesión, estuvo en el palco junto a su palco y vibró con la victoria del Málaga.

«Qué bonito es volver a casa. Gracias por la visita y suerte en la temporada», publicó el Málaga durante el partido a través de sus redes sociales. En la imagen aparece el defensa madridista con la camiseta del equipo andaluz y su dorsal ‘4’ junto a su nombre en la parte trasera.

El jugador del Real Madrid apareció en el palco vibrando con el Málaga junto a su padre y sonriendo mientras veía como los andaluces 3-0 al Deportivo en la novena jornada de Segunda División y se colocaban dos puntos sobre el descenso. Hay que recordar que Huijsen se formó en la cantera del cuadro andaluz y le guarda un gran cariño a este club.

Dean Huijsen tuvo que abandonar la concentración de la selección española la semana pasada por una lesión en el sóleo y se recupera para volver cuanto antes la dinámica de grupo con el Real Madrid de cara a los próximos partidos de los de Xabi Alonso. Una baja sin duda sensible para los blancos en defensa.

El central español sufre una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda. El defensor del Real Madrid estará entre 12 y 15 días apartado de los terrenos de juego. Por lo tanto, el reto del internacional español es regresar para el duelo contra la Juventus perteneciente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions. Por lo tanto, salvo contratiempo inesperado, estará en el Clásico contra el Barcelona el domingo 26 en el Santiago Bernabéu.