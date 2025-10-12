Lección de Mbappé a Lamine: «Antes de pensar en tu sitio en la historia del fútbol debes demostrar cosas»

Si hay un jugador capacitado para hablar de talento precoz en la historia del fútbol ese es Kylian Mbappé. El actual delantero del Real Madrid consiguió un hat-trick con 18 años recién cumplidos con el Mónaco en 2017 para eliminar al Manchester City de la Champions League. Aquello supuso su tarjeta de presentación a nivel mundial y Lamine Yamal vive ahora una situación similar con todos los focos sobre él como tuvo Mbappé.

El jugador francés explicó en una entrevista con Jorge Valdano cómo vivió aquella situación que casi de la noche a la mañana le hizo famoso a nivel mundial. «Con 16 años tienes que demostrar las cosas y tu potencial. Antes de pensar en comparaciones o en mi sitio en la historia en el fútbol, lo tienes que hacer así. No se ve el potencial, se siente. Hay que demostrar en el campo y lo hice», dijo Mbappé sobre aquellos días.

«Con 16 años era un joven ya famoso y la gente le daba mucho interés. El Mónaco es un club familia y que protege mucho a los jugadores. Me protegía de la gente de fuera y de la prensa y así pude hacer mi camino de la mejor manera. Tenía los pies en el suelo y estaba tranquilo», añadió Mbappé sobre las diferencias entre sus vivencias y las que puede estar viviendo Lamine Yamal en el Barcelona.

El madridista se refirió directamente al dos veces ganador del Trofeo Kopa y vigente subcampeón del Balón de Oro. «Pienso que es una época diferente porque juega en un club mucho más grande que en el que yo estaba. No hay una comparación fácil. He tenido mi experiencia y él tendrá la suya. Tienen que dejarle en paz porque tiene la pasión por el fútbol y tiene que seguir así. Tenemos que mirar solamente lo que hace en el campo y lo de fuera da igual si no es grave», aseveró.

La experiencia de Mbappé

Por otra parte, Mbappé se volvió a referir a sus inicios como futbolista en el Mónaco volviendo a demostrar que no dejó que le envenenasen la mete. «No tengo el nivel de Pelé. Empecé mi carrera y siempre tienes que decir la verdad cuando te miras en el espejo. Tenía 16 años y tenía que demostrar mi calidad para jugar en Mónaco primero. Fui feliz de escuchar eso pero tenía muy claro que tenía que marcar mi camino. Tienes que tener tu opinión», dijo.

El futbolista reconoció que «he tenido muchos errores en mi carrera y estoy orgulloso de ello. No son muy graves, pero te ayudan a hacer tu camino. He tenido mucha experiencia. Tienes que escuchar los mensajes de tu experiencia».

Finalmente, Mbappé no ocultó que las redes sociales influyen en los futbolistas actuales y que no todo el mundo está preparado para leerlas. «Relación muy normal. Tienes que aceptar primero que la gente puede ser brutal contigo y con tu familia. Si aceptas eso, puedes mirar. Si no, no. Es simple. Hay muchas cosas antes que redes sociales. Pero hay gente que se motiva con eso», zanjó.