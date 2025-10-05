El mensaje de Mbappé que demuestra su unión con Vinicius: «Siempre en tu barco»

El debate de quién es el líder en el Real Madrid es algo que no afecta a la relación entre Kylian Mbappé y Vinicius Junior. A pesar de que el francés es quien ha estado en el foco desde que arrancó la temporada, el brasileño ha dado otro paso al frente en el Santiago Bernabéu. Juntos dieron a los de Xabi Alonso tres puntos muy importantes ante el Villarreal, pero el detalle del penalti va más allá de lo estrictamente futbolístico.

Cuando el equipo estaba más atascado en creaciones ofensivas, bastó un chispazo del brasileño para abrir el marcador. El francés fue el primero en celebrarlo con él, consciente de esa falta de cariño que tanto daño venía de hacerle semanas atrás. Vinicius fue el principal puñal que hacía sangrar a los de Marcelino, pero la acción del partido iba a llegar con la jugada del 2-0.

El carioca cayó dentro del área y penalti. Por decisión del propio Xabi Alonso, el lanzador principal es Mbappé, pero el francés decidió dárselo a Vini por petición suya. Demostración de compañerismo que el ‘7’ no desperdició desde los once metros para asegurarse el doblete. De hecho, Kylian recalcó la imagen en sus redes sociales con un mensaje directo al madridismo: «Siempre en tu barco», escribió con una foto de ambos antes del lanzamiento. Una publicación que más tarde Vinicius iba a responder con otro mensaje de cariño: «Vamos juntos, mi hermano».

📲 Kylian Mbappé, vía IG: «Siempre en tu barco (el de Vinicius)». #rmalive 🤍 pic.twitter.com/aERGiwxwQD — Rubén Canales (@RubCanales) October 5, 2025

Mbappé y Vinicius, liderazgo compartido

En el Real Madrid son conscientes de que las probabilidades de ganar títulos esta temporada pasan porque estos dos estén en sintonía. Ambos son los máximos goleadores del equipo y el hecho de que se nutran mutuamente hace que los de Xabi sean una máquina de hacer goles.

Entre los dos suman 19 goles esta temporada (cinco de Vini y 14 de Mbappé) de los 26 que ha marcado todo el equipo. Sin duda, el liderazgo del equipo es compartido y la relación entre ambos futbolistas atraviesa su mejor momento. Los detalles como el penalti demuestran que no hay ego en el vestuario cuando un compañero lo necesita, y Mbappé dejó uno que fue aplaudido en el Santiago Bernabéu.