Xabi Alonso: «Me gusta cuando veo a Vinicius sonreír y disfrutar»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras la importante victoria que logró el Real Madrid frente al Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos ganaron 3-1 al conjunto amarillo gracias a un doblete de Vinicius y un tanto de Mbappé, que sigue siendo fiel a su cita con el gol. Con esta victoria, los madridistas duermen líderes.

«Hemos tenido muy buenas sensaciones ante un equipo de Champions. Teníamos que esperar nuestro momento. Hemos tenido ocasiones para marcar el primer gol en la primera parte. Los jugadores han confiado en el plan. Es una muy buena victoria. En el descanso les dije que había que tener control. Ha sido un encuentro serio e importante por todo», comenzó Xabi Alonso.

Sobre la idea de partido, fue claro: «Siempre el planteamiento es de intentar dominar, ser intenso, tener el balón. En la primera parte ha habido un par de ocasiones que hemos recuperado muy arriba. Ha habido momentos que ha costado más y otros muy buenos».

Xabi también analizó las dolencias que sufrieron Mbappé y Mastantuono: «Kylian llevaba una molestia en el tobillo y Franco en el isquio. Vamos a ir siguiendo la progresión cuando se vayan con las selecciones e intentaremos que no haya ningún problema». El donostiarra también valoró el partido de Vinicius, que hizo dos dianas: «Me ha gustado mucho, no sólo por los goles. Estoy contento por él. Ha tenido una actuación decisiva. En la primera parte el desequilibrio ha sido total. Me gusta cuando le veo sonreír y disfrutar. Ha estado cerca de marcar el hat-trick».

Xabi habló de Bellingham: «A la vuelta, con dos semanas más de entrenamiento, estará mejor día a día. Va a estar mejor en octubre. Vamos a tener ese tiempo para que termine la pretemporada». Sobre los lanzadores de penaltis, fue claro: «Han sido ellos lo han decidido, pero nuestro primer lanzador es Mbappé».

«Si Marcelino no ha querido hablar del árbitro, no seré yo el que me meta en el tema», explicó a la hora de ser cuestionado por el arbitraje. Xabi analizó el partido de Valverde en el lateral derecho: «Muy buen partido. Siempre está dispuesto para jugar donde le toque y ha hecho un gran encuentro. Es muy generoso con el equipo y tiene una gran predisposición. Lo que le gusta es sentirse útil donde juegue y nunca ha puesto ningún impedimento».