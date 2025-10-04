Vinicius también puede ser líder… y Valverde lateral

Vinicius tiró del carro en un día complicado. El Real Madrid regresaba al Bernabéu tras el 5-2 que le endosó el Atlético de Madrid hace una semana en el Metropolitano y después de un cansado y largo viaje a Kazajistán, pero el brasileño decidió echarse al equipo a la espalda para marcar diferencias y guiar a los de Xabi Alonso a una victoria tremendamente importante.

Vinicius fue un peligro constante para la defensa del Villarreal durante todo el encuentro. En la primera mitad lo intentó una y otra vez, mientras que en la segunda lo hizo con premio tras abrir el marcador después de un disparo que tocó en Comesaña y acabó dentro. Y después, Mbappé le cedió un penalti que cometieron sobre el brasileño para, no sin suspense, hacer el segundo tanto de los blancos.

Y eso que no quiere jugar de lateral

Fede Valverde jugó de lateral derecho contra el Villarreal. Sí, de lateral. Da igual lo que ustedes viesen dibujado en la previa del encuentro: el uruguayo no jugó en el centro del campo, sino que lo hizo en el costado diestro de la defensa. Y lo hizo, como es habitual en él, rindiendo a un gran nivel. Porque, seamos sinceros, si no están Carvajal y Trent, el mejor lateral derecho que tiene Xabi Alonso en esta plantilla es el charrúa.

Valverde tuvo una primera mitad tranquila, pero en la segunda parte comenzó a demostrar su poderío. Desplegando su físico, realizó varias acciones tanto en defensa como en ataque que estuvieron al nivel de un grandísimo lateral derecho, y eso que no le gusta.

Y es que Valverde se atreve a decir que él no ha nacido para jugar en esa posición y se enfada cuando Xabi coquetea con ponerle en ese costado, al contrario de lo que sucedía con Ancelotti -cosa de los galones-, pero ante el Villarreal el donostiarra tiró de personalidad y el uruguayo de profesionalidad para hacer uno lo que consideraba más adecuado para el equipo y el otro, como también dice públicamente, para dejarse todo por el Real Madrid.

Courtois hace la de casi siempre

Rondaba el minuto 41 de partido cuando Moleiro servía un balón en profundidad a Toni Oluwaseyi, que, tras ser encimado por Huijsen y Militao, fue capaz de plantarse delante de Courtois para definir, pero la figura del portero belga se hizo enorme para evitar el que hubiese sido el primer gol de los amarillos.

Esta fue la primera y la única llegada del Villarreal en los primeros 45 minutos, pero fue una clarísima ocasión de gol. El Real Madrid se salvó porque se encontró con la figura de un Courtois que ha tenido fallos en lo que va de temporada, pero que sigue siendo providencial para sostener los muebles de los de Xabi Alonso.

La personalidad de Xabi

No era una alineación sencilla para Xabi Alonso. Tras lo sucedido en el derbi contra el Atlético de Madrid el pasado sábado, donde los de Simeone endosaron una dolorosísima manita a los blancos, y después de lo ocurrido en Almaty, donde hubo lío con Valverde y con Bellingham, que se sintió señalado por parte del donostiarra, apostó por lo que creía que era lo correcto y esto, para bien o para mal -los resultados dirán-, es el camino correcto.

Xabi puso a Valverde de lateral derecho, por mucho que Real Madrid Televisión se empeñara en decir lo contrario, dejó a Bellingham en el banquillo y mantuvo a Vinicius en el extremo izquierdo, obligando a Rodrygo a comenzar el encuentro en el banquillo una vez más. Esta decisión no gustó al brasileño, pero el donostiarra fue fiel a su idea.

Las notas del Real Madrid