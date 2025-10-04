Santi Comesaña se quejó de Cuadra Fernández al término del Real Madrid-Villarreal, partido de la jornada 8 de Liga en el Santiago Bernabéu (3-1). El centrocampista groguet puso como excusa a la derrota de su equipo el arbitraje del colegiado balear. El ex del Rayo Vallecano tocó con el pie el balón que acabó en el primer gol de Vinicius y protestó por el penalti de Rafa Marín sobre el brasileño y la expulsión forzada a Mouriño.

«Llegamos aquí con la esperanza ganar, de sacar algo positivo. Empezamos bien el partido, nuestra estrategia nos salió bien. El gol de Vinicius me rebota en el pie y acaba entrando. Se nos escapó un poco el control y luego viene el penalti que… Para mí tiene que ser algo más», dijo el jugador del Villarreal a pie de campo.

«Nos hace muchísimo daño, con 1-0 estamos metidos en el partido. Sólo hay que ver como se tira, se tira con los dos pies. Igual que la expulsión. Un balón intrascendente aquí en banda, que llega Rafa Marín al balón, se pone delante Mouriño y le expulsan. Algo más, así es mucho más complicado», finalizó Comesaña.