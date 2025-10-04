Vinicius impulsa al Real Madrid con su doblete y Mbappé sentencia

Vinicius adelantó al Real Madrid con una pizca de suerte porque su disparo desde la izquierda tocó en Santi Comesaña antes de colarse en la red del Villarreal. El brasileño, que volvió a ser titular por delante de Rodrygo, hizo el 1-0 en el minuto 2 de la segunda parte deshaciendo un atasco en un partido en el que el equipo blanco no estaba teniendo demasiado brillo. En el 69′, lograría el doblete de penalti.

Recordando a uno de aquellos goles que metía con rebotes en sus primeros meses con el Real Madrid, Vinicius calmó y levantó al Santiago Bernabéu en el encuentro de la jornada 8 de Liga. Los de Xabi Alonso dominaban, pero el Villarreal avisó antes del descanso con un mano a mano de Oluwaseyi ante Courtois.

Vinicius hizo una buena jugada por la izquierda, se fue de su marcador, Mouriño, y no se lo pensó: chutazo, toque en Comesaña y para dentro. Con el de este sábado, el brasileño ya lleva cinco goles esta temporada, el segudo máximo goleador del equipo por detrás de Kylian Mbappé. Poco pudo hacer un Arnau Tenas que vio frustradas sus opciones de atajar la pelota con el rebote en la pierna de su compañero.

Vinicius golpea dos veces y Mbappé sentencia

Vinicius marcó una segunda vez después provocar él mismo un penalti de Rafa Marín. Al haber generado la oportunidad desde los 11 metros, Mbappé le dejó ser el lanzador de la pena máxima y este hizo el 2-0, aunque Tenas llegó a tocar el balón. Acto seguido, el brasileño pidió otra falta en el área del meta del Villarreal, pero Cuadra Fernández no la vio. Mikautadze empató al poco tiempo y dio más emoción al duelo en el Bernabéu.

El partido de Vinicius era inmaculado, y es que en el 77′ forzó la segunda tarjeta amarilla y la expulsión de Mouriño, lateral del submarino amarillo. Tras la roja, el Real Madrid se sabía ganador y Mbappé marcó su gol protocolario rematando a puerta vacía después de trazar una pared con Brahim Díaz.