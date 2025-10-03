Alineación del Real Madrid contra el Villarreal: Rodrygo pide paso

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu podría tener como principal novedad la presencia de Rodrygo en el once titular. Y es que, tras cuatro partidos empezando en el banquillo, el brasileño apunta al costado izquierdo, siendo Vinicius quien estaría en el banquillo. El atacante jugó muy buenos 20 minutos contra el Kairat el pasado martes.

En la portería del Real Madrid estará Courtois. En defensa, Asencio apunta a ser titular en el lateral derecho, mientras que en el costado izquierdo regresará Álvaro Carreras, que descansó en Kazajistán. En el centro de la defensa formarán Huijsen y Militao, quien ha superado el golpe que sufrió contra el Atlético de Madrid.

En el centro del campo, Tchouaméni jugará en el corte, mientras que por delante estarán Valverde, que volverá a ser titular tras la polémica generada el pasado martes, y Arda Güler. Y arriba, Mastantuono jugará por la derecha, Rodrygo apunta a ocupar el carril izquierdo y Mbappé seguirá siendo intocable como principal referencia ofensiva.

El reencuentro con la afición

Hay que recordar que para este encuentro, Xabi Alonso no podrá contar con cuatro jugadores. Y es que, Carvajal, Trent, Mendy y Rüdiger siguen recuperándose de sus respectivas lesiones y están fuera de la convocatoria para dicho encuentro.,

El Real Madrid perdió 5-2 ante el Atlético de Madrid en un derbi donde los blancos estuvieron muy por debajo de su nivel. El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone superó en todo a los de Xabi Alonso para endosarles una goleada histórica que ha hecho mucho daño en la plantilla madridista.

Ahora, los blancos buscan redimirse ganando a un Villarreal que llega al Santiago Bernabéu como tercer clasificado. Es decir, los de Castellón tienen 16 puntos, por lo que, si son capaces de ganar a los blancos en su casa, no solo los sumergiría en una crisis inesperada hace unos días, sino que los superarían en la clasificación.

El Real Madrid llega a este encuentro tras haber goleado el pasado martes al Kairat en Almaty en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions. Por otro lado, el Villarreal empató a dos contra la Juventus en el encuentro que se disputó en La Cerámica.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Villarreal: Courtois; Asencio, Huijsen, Militao, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Mastantuono, Rodrygo y Mbappé.