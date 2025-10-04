Real Madrid-Villarreal: primer examen para Xabi Alonso

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu para medirse al Villarreal (21:00 horas) una semana después de la dolorosa derrota contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Los cinco goles que endosó el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone a los blancos todavía escuecen en la caseta madridista y ponen en una situación complicada a Xabi Alonso, quien asumió errores propios en el encuentro. Ahora, es plenamente consciente de que no puede fallar si no quiere ver como su equipo cae al tercer puesto en la clasificación.

El Real Madrid curo levemente sus heridas en Almaty, donde goleó al Kairat en la segunda jornada de la fase liga de la Champions. Pero el gran envite llega ahora contra Villarreal, donde todo lo que no sea conseguir la victoria significará meterse en un verdadero lío con aroma a crisis. Y, lo que es más preocupante para el donostiarra, es que empezaría a estar cuestionado.

El Real Madrid de Xabi Alonso está en plena construcción y ante el primer contratiempo se ha visto tambaleado. Los blancos salieron muy tocados del derbi, y no es para menos, pero también es cierto que todo lo hecho en los partidos anteriores había estado marcado por un gran trabajo.

Rodrygo pide paso

Por otro lado, Rodrygo apunta a titular en el costado izquierdo del ataque. Tras haber visto cuatro partidos desde el banquillo, el brasileño, que cuajó grandes minutos contra el Kairat cuando saltó al césped, apunta a titular. Por lo tanto, Vinicius sería suplente.

El que también estará en el once titular es Valverde tras lo ocurrido en Almaty, donde el uruguayo no calentó antes del partido y lo hizo sin la intensidad esperada. Ahora, salvo sorpresa, será titular y lo hará jugando en el centro del campo.

En busca del sorpasso

El Villarreal llega al Bernabéu con el reto de sumar su tercera victoria en este estadio en su historia, lo que además supondría superar al equipo blanco en la tabla clasificatoria y pasar la noche como líder.

Los de Marcelino vienen de una racha de tres victorias seguidas en el campeonato liguero, a lo que se suma el empate ante la Juventus en la Champions. El equipo castellonense está en uno de sus mejores momentos, aunque todavía sigue sufriendo en el capítulo de lesiones, ya que sigue sin poder contar con jugadores de peso como Juan Foyth, Gerard Moreno, Pau Navarro y Ayoze Pérez; a los que se suman Logan Costa y Willy Kambwala, lesionados de larga duración desde la pretemporada.

La gran duda de cara a este partido, es saber qué cambios en el once va a hacer el técnico, que anunció que los habría, tras el desgaste que acumula el equipo en las últimas semanas. La primera duda reside en la portería, ya que parece que a partir de ahora puede haber cambio en cualquier momento. Tras la titularidad de Arnau en la Champions, lo lógica sería que Luiz Júnior recupere la titularidad en la Liga.

Real Madrid – Villarreal: posible once