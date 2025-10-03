Convocatoria del Real Madrid contra el Villarreal: Militao entra en la lista

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu tiene como gran novedad el regreso de Éder Militao a la lista. El brasileño se ha recuperado del golpe que sufrió el pasado sábado en el Metropolitano y que le impidió jugar contra el Kairat el pasado martes en Champions, pero ya ha superado el dolor, está citado para este duelo y apunta a titular en el centro de la defensa junto a Huijsen.

Militao fue golpeado en un disparo de Alexander Sorloth que cortó evitando una ocasión de gol nada más empezar el derbi. El brasileño ha estado tres días con tratamiento, pero los servicios médicos del conjunto blanco siempre tuvieron claro que podía llegar a este encuentro tan importante en la lucha por la Liga.

En cuanto a las bajas, Xabi Alonso sigue sin poder contar con cuatro miembros de la plantilla. Y es que Carvajal, Trent, Rüdiger y Mendy siguen lesionados y no podrán estar disponibles para este encuentro contra el Villarreal, que será el regreso de los de Xabi Alonso al estadio Santiago Bernabéu tras recibir cinco goles en el derbi del pasado sábado.

El reencuentro con la afición

El Real Madrid perdió 5-2 ante el Atlético de Madrid en un derbi donde los blancos estuvieron muy por debajo de su nivel. El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone superó en todo a los de Xabi Alonso para endosarles una goleada histórica que ha hecho mucho daño en la plantilla madridista.

Ahora, los blancos buscan redimirse ganando a un Villarreal que llega al Santiago Bernabéu como tercer clasificado. Es decir, los de Castellón tienen 16 puntos, por lo que, si son capaces de ganar a los blancos en su casa, no solo los sumergiría en una crisis inesperada hace unos días, sino que los superarían en la clasificación.

El Real Madrid llega a este encuentro tras haber goleado el pasado martes al Kairat en Almaty en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions. Por otro lado, el Villarreal empató a dos contra la Juventus en el encuentro que se disputó en La Cerámica.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Militao, Alaba, Asencio, Á. Carreras, Fran García y Huijsen.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler y Ceballos.

Delanteros: Vinicius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.