Horario del Real Madrid – Villarreal: dónde ver gratis por TV en directo y online y cuándo se juega el partido de Liga

Descubre el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Madrid - Villarreal de la Liga Este Real Madrid - Villarreal corresponde a la jornada 8 de la Liga y se jugará en el Santiago Bernabéu El Real Madrid intentará llevarse los tres puntos para dormir como líder de la clasificación de la Liga

El Real Madrid y el Villarreal protagonizarán un partido apasionante en el Santiago Bernabéu en la octava jornada de la Liga. Los de Xabi Alonso tratarán de sumar una nueva victoria tras ganar en la Champions ante el Kairat Almaty y Kylian Mbappé quiere seguir con su racha goleadora. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el encuentro que se juega en Concha Espina.

Cuándo juega el Real Madrid la Liga: hora del partido contra el Villarreal

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Villarreal para jugar el partido que corresponde a la jornada 8 de la Liga. Los futbolistas madridistas esperan poder seguir con el estado de forma que demostraron entre semana en la Champions League ante un equipo menor, por lo que los de Xabi Alonso tendrán que darlo todo ante un Submarino Amarillo que también juega la máxima competición continental y que empató 2-2 frente a la Juventus. Sin duda, en Concha Espina se disputará un partidazo, ya que es segundo contra tercero.

Horario y a qué hora juega el Real Madrid – Villarreal de la Liga en directo

La Liga ha programado este frenético Real Madrid – Villarreal de la jornada 8 del campeonato liguero español para este sábado 4 de octubre. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado el horario de este partidazo a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el balón pueda rodar puntualmente en el Santiago Bernabéu en este duelo entre los de Chamartín y el Submarino Amarillo.

Dónde ver el Real Madrid vs Villarreal en televisión y online

Uno de los medios de comunicación que se hizo con una parte de los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país la mitad de los partidos de cada jornada del campeonato nacional de España fue Dazn. Este Real Madrid – Villarreal de la jornada 8 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Hay que recordar que este canal es de pago, por lo que habrá que tener contratado el paquete que incluye el fútbol de nuestro país para ver todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

Además, todos aquellos aficionados del conjunto de Concha Espina, del Submarino Amarillo y los seguidores del fútbol español en general podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Villarreal que corresponde a la jornada 8 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también ofrecerá su página web a todos sus usuarios para que puedan ver todo lo que ocurra en este choque.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA, como es habitual, te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que pase cada día en la actualidad del cuadro madridista. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Real Madrid – Villarreal que corresponde a la jornada 8 de la Liga desde una hora y media antes del arranque. Cuando concluya el partido publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el feudo de Chamartín.

Dónde escuchar por radio en directo el partido Real Madrid – Villarreal

Todos los hinchas del cuadro de Concha Espina y del Submarino Amarillo que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Real Madrid – Villarreal de la jornada 8 de la Liga deben saber que podrá escuchar por radio gratis todo lo que suceda en el choque. Emisoras como Cope, RNE, Onda Cero, Radio Marca o la Ser conectarán con el Santiago Bernabéu para contar todo lo que suceda minuto a minuto en Chamartín.

Dónde se juega y quién es el árbitro del encuentro de la Liga Real Madrid – Villarreal

El Santiago Bernabéu, ubicado en el distrito capitalino de Chamartín, será el escenario donde se celebrará este apasionante Real Madrid – Villarreal de la jornada 8 de la Liga. Este campo que fue inaugurado en 1947 y que tiene capacidad para 80.000 aficionados presentará, sin duda, un lleno para intentar animar a los suyos para que logren la victoria. Es uno de los recintos más importantes de nuestro país y es el gran favorito para ser la sede de la final del Mundial de 2030 que España organizará junto a Marruecos y Portugal.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Guillermo Cuadra Fernández para que imparta justicia en este Real Madrid – Villarreal que corresponde a la jornada 8 de la Liga. Al frente del VAR estará Javier Iglesias Villanueva, por lo que será el responsable de analizar todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el verde, para, si lo considera oportuno, avisar a su compañero para que vaya a revisarla al monitor que estará instalado en la banda del Santiago Bernabéu.