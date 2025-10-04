Cuadra Fernández vuelve al Bernabéu: el madrileño del colegio balear con «simpatía» por el Atlético

El Real Madrid volverá a encontrarse con Guillermo Cuadra Fernández. Aunque el CTA rompió la territorialidad en el pasado derbi, poniendo a Del Cerro Grande en el VAR, no será la primera vez que este árbitro madrileño pite al conjunto blanco. Perteneciente al colegio balear, Cuadra cuenta con un amplio –y polémico– historial con los blancos. Además, como revelara hace unos meses el ex árbitro Estrada Fernández, tiene «simpatía» por el Atlético de Madrid.

Esta temporada, será el primer partido que pite a los madridistas, que ya perdieron en el último que les arbitró, ante el Valencia. De hecho, los números ligueros del Real Madrid con Cuadra Fernández no son nada buenos. Su porcentaje de victorias en Liga está en el 58% bajo el silbato del colegiado. El balance es de 10 triunfos, tres empates y cuatro derrotas, contrastando con los 11 partidos ganados del Atlético (73%), tres empates y uno perdido.

El pasado año, en la derrota del Real Madrid en casa ante el Valencia, no expulsó a Sadiq por una entrada fortísima, a destiempo y con la plancha sobre el tobillo de Fede Valverde. Un partido celebrado en la jornada 30 y en el que el Real Madrid, con su derrota, comenzaba a decir adiós al título.

El colegiado siempre ha pitado a Real Madrid y al Atlético, pese a ser madrileño. Todo, debido a que pertenece al colegio balear. Estrada Fernández, el árbitro al que el CTA de Medina Cantalejo expulsó después de personarse en el caso Negreira, mostró su sorpresa cuando fue designado para un derbi, exponiendo sus vínculos con el conjunto rojiblanco: «Un árbitro nacido en Madrid, en el barrio de Hortaleza, que se sabe de su simpatía por el Atlético de Madrid y también de sus familiares más cercanos. Se desplazó al Comité Balear cuando obtuvo la categoría de nacional».

El Real Madrid ya ha sufrido a Cuadra Fernández

Cuadra pitó un derbi copero en el que el Atlético eliminó hace dos temporadas al Real Madrid, aunque fue en uno de Liga, desde el VAR, cuando todas las decisiones que requerían de su actuación, cayeron del lado de los de Simeone. Fue en la temporada 2023-2024, en un partido celebrado en el Metropolitano y que acabó 3-1. Entonces, evitó avisar a Alberola Rojas en varias ocasiones.

En una de ellas, que acabó en gol de Morata, el árbitro madrileño no instó al principal del partido a revisar la acción, aunque la jugada se iniciaba con una clara falta a Bellingham al borde del área de Oblak. Después, anuló el 2-2 del Real Madrid por un supuesto fuera de juego posicional de Rüdiger, que no intervino en la jugada.

Otra de sus polémicas con el Real Madrid se remontan a la Liga que ganaron los blancos en 2022. Entonces, lo hicieron a pesar de que Cuadra, en un duelo trascendental ante el Sevilla, quiso evitar que los madridistas remontaran el partido. Anuló un gol a Vinicius por controlar el balón con el brazo, cuando claramente lo hizo con el hombro.

Señalado por su ‘chulería’

Por si fuera poco, Cuadra Fernández es uno de los árbitros más polémicos del fútbol español. Partiendo de la base de que ascendió a Primera durante la época Negreira gracias al conocido como índice corruptor por el que el ex vicepresidente del comité decidía los ascensos, dado que figuraba en la clasificación de Segunda División como séptimo mejor árbitro y, aun así, le ascendieron a Primera, por delante de otros cinco colegiados que tuvieron mejor calificación que él.

La actitud de este árbitro es algo que no suele gustar a los futbolistas. En un partido del Valencia, Pepelu destacó la «chulería» de Cuadra Fernández, algo que dejó patente en un encuentro del Betis cuando, después de varios encontronazos con los jugadores y el banquillo verdiblanco, amonestó a Vitor Roque mientras le guiñaba un ojo y le decía «pues toma amarilla».

Esta temporada, en Champions, en un partido en el que ejerció como cuarto árbitro, se las tuvo con Enzo Maresca, técnico del Chelsea. El entrenador le recriminó durante el partido de la primera jornada de la fase de liga ante el Bayern, tras una discusión. «Me estás amenazando. No me amenaces», le espetó el italiano.