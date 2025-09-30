Ryanair la lía en las redes: trolea a Mbappé y al Real Madrid y se declara fan del Atlético

Ryanair, o más concretamente su community manager, ha vuelto a dar que hablar en las redes sociales por su troleo a Kylian Mbappé y al Real Madrid. El club blanco llegó este pasado lunes a Kazajistán en un espectacular recibimiento, y la gran estrella sin duda es el crack francés, fotografiado tras aterrizar con una maleta con las iniciales del equipo merengue. Precisamente, esa imagen ha sido utilizada por la compañía aérea para mofarse del Real Madrid y de Mbappé.

Últimamente, muchas redes sociales oficiales de las distintas empresas buscan conectar con la audiencia usando bromas o vaciles. En esas, el Real Madrid publicó una fotografía de Kylian Mbappé, maleta en mano, llegando a Kazajistán y siendo recibido por una espectacular cometida del país. Una instantánea que no ha pasado desapercibida para Ryanair, que no dudó en usarla para vacilar al francés con un tema sobre el que reciben miles de quejas, las dimensiones y las penalizaciones por las maletas.

esa maleta no la aceptamos pero por fea https://t.co/3AfqD5WA48 — Ryanair España (@Ryanair_ES) September 29, 2025

«Esa maleta no la aceptamos pero por fea», escribió la cuenta oficial de Ryanair en referencia a la Louis Vuitton que los jugadores del Real Madrid utilizan en sus viajes de Champions League. Un comentario que ha generado un gran revuelo en redes y que sale por las quejas de miles de aficionados por la prohibición de la compañía a muchas de las maletas que usan los usuarios.

Obviamente, la avalancha de reacciones fue inmediata. Entre los numerosos memes que surgieron como respuesta a la publicación de la aerolínea, uno de los que más repercusión tuvo fue el de un aficionado del Atlético de Madrid, que compartió una maleta con los colores rojiblancos y el escudo colchonero, una imagen hecha claramente con la inteligencia artificial. Y la cosa no queda ahí, pues Ryanair le respondió, esta vez con una sola palabra que avivó aún más la polémica en las redes sociales. «Mejor», contestó viendo la maleta del equipo atlético.