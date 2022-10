El vacile de Ryanair al Barça y Lewandowski

El Barça se golpeó de golpe ante la realidad en el Clásico. El Real Madrid pasó por encima del conjunto culé, que no supo gestionar el partido y que sólo encontró opciones en el tramo final del encuentro ya a la desesperada. Xavi Hernández acabó desbordado y dibuja números nefastos en el banquillo. También quedó señalado del Santiago Bernabéu un Robert Lewandowski que asusta menos lejos de casa. La racha culé está siendo nefasta en las últimas semanas, tanto que está siendo objetivo de mofa en las redes sociales.

Ha sido la cuenta oficial de la aerolínea Ryanair la que aprovechó el resultado del Clásico para vacilar al Barcelona y a Lewandowski. Respondió a un tweet del Barça justo antes del partido que decía «Lewy’s Plan (El plan de Lewandowski)» con una foto del polaco antes de comenzar el partido. A esto, ya con los tres puntos en el casillero del Real Madrid tras el 3-1, Ryanair escribía en tono de burla: «Lewy, aún estás a tiempo, volamos a Múnich…».

Lewy aún estás a tiempo, volamos a Munich… https://t.co/JKPbKDpxWl — Ryanair España (@Ryanair_ES) October 17, 2022

El tweet ha corrido como la pólvora en las redes sociales despertando la risa en muchos usuarios que han valorado el ingenio del CM de Ryanair, invitando al delantero polaco a dar marcha atrás y volver a Alemania con el Bayern de Múnich, donde parece que le iban mejor las cosas. El tuit cuenta en este momentos con más de 1.300 retweets, casi 10.000 me gusta. Otros, en cambio, han usado la mofa para golpear de vuelta a la compañía «¿A tiempo? Con vosotros llega tarde seguro» y «con vuestra aerolínea a lo mejor se queda en mitad del camino» fueron algunas de las interacciones.

La verdad es que Lewandowski fue uno de los grandes culpables de la derrota del Barcelona en el Bernabéu. El Real Madrid fue superior, con más pegada, pero también superior en físico. El delantero polaco sufrió la defensa de Alaba y Militao, especialmente el brasileño, que le ganó todos y cada uno de los duelos. En las pocas ocasiones en las que el culé encontró los espacios para aparecer, se encontró con una terrible falta de puntería.

El polaco no está siendo todo lo diferencial que se esperaba de él en los partidos grandes a tenor de su buen rendimiento en encuentros menores. En los tres partidos donde más se le necesitó, tanto en Múnich como en Milán en los duelos de Champions League, Lewandowski se quedó a cero, no mojó y no fue tan activo como otras tardes. Cuando el nivel defensivo del rival crece, decrece el papel de 9. También a domicilio, donde sólo ha logrado cinco goles en lo que va de temporada por los nueve que hizo en el Camp Nou.