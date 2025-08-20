Es lo más visto de Netflix: la película de la que todo el mundo habla y que te va a dejar helado

Como cada año, la cartelera estival de la gran pantalla se ha nutrido de grandes blockbusters desde el comienzo del verano. Algo habitual en el calendario estratégico de una Hollywood acostumbrada a lograr estupendos taquillazos con sus proyectos más comerciales. Pero al contrario de lo establecido por el mercado de la exhibición en las salas, lo más visto del streaming se ha apoyado sobre todo en apuestas menores de una Netflix que comprende mejor que nadie a su audiencia. Por ejemplo, la “gran N roja” no estrenó la primera parte de la segunda temporada de Miércoles hasta el pasado 6 de agosto, reservándose la conclusión del regreso de la serie para septiembre. Aunque todavía más claro es el ejemplo de Stranger Things 5, cuyo desenlace final está previsto para la época navideña. Así y con esas propiedades intelectuales en la reserva, el estudio se ha apoyado el último mes en un título sorprendentemente viral: Mi año en Oxford.

El verano es una época compleja para la estrategia de estrenos de cualquier servicio de vídeo bajo demanda. No obstante, es cierto que algunas temáticas casan mejor con dicha estacionalidad que otras. En el caso de Mi año en Oxford, el éxito se puede explicar aparte de la ligereza en su punto de partida, por el hecho de encontrarnos ante una historia de amor que puede recordar a la fugacidad propia de la estación. Eso sí, cabe advertir que la pieza dirigida por Iain Morris tiene un giro alejado de la complicidad alegre tan característica entre los tropos del género y es casi una condición indispensable, acompañar la producción de una buena caja de pañuelos.

Tras debutar en 2018 con la cinta Follón, desmadre…¡el festival!, Morris regresa a la dirección de un largometraje con una repercusión total entre lo más visto de Netflix. Fenómeno que seguramente, lleve a la major a contar con él en otro título futuro de corte similar. Estrenada el pasado 1 de agosto, Mi año en Oxford lleva cuatro semanas entre los títulos que listan el top 10 de largometrajes de habla inglesa dentro de la marca, compitiendo de tú a tú con otras producciones gigantescas como Las guerreras k-pop o Gru: Mi villano favorito 2.

Lo más visto de Netflix este verano

La sinopsis oficial de Mi año en Oxford es la siguiente: “Anna de la Vega, una ambiciosa estudiante norteamericana, viaja a Oxford para cumplir su sueño de estudiar poesía en la celebérrima y prestigiosa universidad británica. Sin embargo, sus pretensiones académicas se ven opacadas por la aparición de un encantador profesor, con un secreto que cambiará la vida de ambos para siempre”.

La ficción está protagonizada por Sofía Carson, Corey Mylchreest, Dougray Scott, Catherine McCormack, Harry Trevaldwyn, Esmé kingdom, Nikhil Parmar y Poppy Gilbert, entre otros. Actualmente, el top 10 de la plataforma es el siguiente:

Las guerreras del K-pop La noche siempre llega Mi año en Oxford Happy Gilmore 2 Home: No hay lugar como el hogar Megamind Elektra Kandahar Despelote Gru: Mi villano favorito 2

Sofia Carson: la nueva musa de Netflix

Con el permiso de Millie Bobby Brown, la norteamericana Sofia Carson se ha convertido en los últimos tres años en una especie de valor seguro, consiguiendo formar parte de varios títulos triunfales dentro de la audiencia de la compañía. En 2024, estrenó Equipaje de mano, un filme de acción que actualmente es la tercera cinta más vista de la historia de la marca. Tras ello, logró además grandes resultados con Mi lista de deseos.

Gracias a las 11 millones de visualizaciones de esta semana, Mi año en Oxford podría terminar entrando en algún momento en el mencionado top histórico. Con la difícil tarea de sobrepasar al menos, las 138 millones de reproducciones de Damsel.