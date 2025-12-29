Netflix se ha superado este 2025: ésta es mi lista de las películas imprescindibles del año

Puede que en los últimos meses, la compra de la Warner Bros haya suscitado varias polémicas sobre su compromiso con el séptimo arte. Pero resulta innegable la predisposición de la «gran N roja» a la hora de crear historias que despierten el interés de los cinéfilos. Así, en su afán de producir largometrajes que abarquen su inmensa audiencia, la marca fundada por Reed Hastings y Marc Randolph lleva años lanzando títulos con un un afán de recompensa en el circuito de premios. No sabemos todavía si en los próximos Globos de Oro y Oscar, la plataforma tendrá su esperada recompensa. Pero a pocos días de terminar el calendario cinematográfico, no podemos dejar pasar la ocasión de confeccionar una lista de Netflix con las películas imprescindibles de este 2025:

Netflix 2025: las películas imprescindibles

‘Las guerreras k-pop’

El fenómeno animado del año. No sólo la crítica se ha rendido a este musical repleto de acción sobrenatural, sino que más de medio año después de su estreno, la cinta dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang todavía permanece en las listas de largometrajes más vistos de la plataforma. Las guerreras k-pop es la película Nº1 en el top histórico viral de Netflix, con 325 millones de visualizaciones. Un éxito comercial sin precedentes que promete varias secuelas y una futura explotación comercial de dicha propiedad intelectual.

Reparto: (voces) Arden Chi, Ahn Hyo-seop, May Hong, Ji-young Yoo, Kim Yoon-jin, Joel Kim Booster, Liza Koshy y Daniel Dae Kim, entre otros.

‘Puñales por la espalda: De entre los muertos’

Con un cambio de tono sideral en la franquicia, el nuevo caso del detective Benoit Blanc es el más difícil hasta la fecha. De nuevo, esta tercera parte funciona como un homenaje al género whodunnit, partiendo de la portentosa selección de casting comandada por Daniel Craig. Aquí, con un asesinato imposible como telón de fondo, encontramos a rostros clave de Hollywood y sus correspondientes múltiples giros de guion.

Reparto: Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack y Thomas Haden Church.

‘Una casa llena de dinamita’

El calendario cinematográfico nos ha dejado este año grandes historias de terror. Sin embargo, ninguna de ellas da tanto pánico como el último proyecto de la directora de En tierra hostil, Kathryn Bigelow. Un carrusel de perspectivas estadounidenses ante un ataque nuclear en suelo norteamericano.

Reparto: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Jason Clarke, Anthony Ramos y Moses Ingram, entre otros.

‘Sueños de trenes’

Netflix nos ha dado muchas sorpresas este 2025, pero entre la lista de películas imprescindibles, Sueños de trenes aterrizó en el catálogo del servicio de transmisión como un soplo de aire fresco. Una cinta tan grande como la vida con una fotografía y una banda sonora realmente evocadoras.

Reparto: Joel Edgerton, Felicity Jones, William H. Macy, Kerry Condon, Nathaniel Arcand, Clifton Collins Jr., John Diehl y Paul Schneider

‘Estragos’

Dentro de la variedad casi inabarcable de géneros que produce la compañía dirigida por Ted Sarandos y Greg Peters, no podíamos no mencionar un filme que no fuese de acción. El responsable de Redada asesina nos trae un thriller policíaco cargado de adrenalina, donde un robo de drogas despierta una guerra en el submundo criminal de una ciudad corrupta.