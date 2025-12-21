Martin Scorsese defiende uno de los últimos proyectos de Netflix: «Se te queda grabada»

Martin Scorsese es uno de los grandes valedores de la experiencia cinematográfica frente al streaming, pero incluso el director de Uno de los nuestros sabe reconocer la excelencia de Netflix cuando esta acierta. Porque debemos recordar que entre otras cosas, fue la «gran N roja» el sello productor de su El irlandés. Ahora, el reputado cineasta no ha podido dejar pasar la oportunidad de poner por las nubes Frankenstein, el último trabajo de su compañero de profesión, Guillermo del Toro. La adaptación de Mary Shelley representa la férrea apuesta de la compañía junto a Las guerreras k-pop en la alfombra roja y hace escasas horas, ha terminado recibiendo la validación apasionada de uno de uno de los referentes más relevantes en el séptimo arte.

Estrenada el 24 de octubre en los cines y el 7 de noviembre en la plataforma, Frankenstein se convirtió de la noche en la mañana en una de las producciones más vistas del terminal. Fenómeno entendible, si tenemos en cuenta todas las expectativas existentes detrás del proyecto. Desde la obra maestra del material original homónimo a la dirección tras las cámaras de un hombre que ha ganado tres estatuillas doradas. Si a esto le sumamos la presencia de estrellas de la primera línea de la actuación como Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth o Christopher Waltz, entendemos a la perfección el entusiasmo de un Scorsese con el filme de Netflix, aparte de la admiración mutua que se profesan ambos autores. Hasta este instante, Frankenstein únicamente se ha llevado la consideración de mejor dirección artística y el mejor vestuario para la Asociación de Críticos de Chicago. Aunque dicho palmarés podría expandirse con creces el próximo 11 de enero con los Globos de Oro, la antesala de los Oscar en la que la revisión del moderno Prometeo opta a cinco galardones, incluyendo la categoría de mejor película (drama).

Scorsese ha quedado maravillado con el ‘Frankenstein’ de Netflix

Frankenstein ya no tiene una presencia fuerte en el Top 10 de Netflix, pero en aproximadamente un mes, el 22 de enero, esto podría cambiar. Las nominaciones al Oscar van a volver a situar a la criatura de del Toro a la cabeza del algoritmo de la marca que dirigen Ted Sarandos y Greg Peters. Dotándola de un nuevo impulso mediático y popular.

Por el momento, la considerada como una de las primeras historias del género de la ciencia ficción, debe contentarse con los elogios emitidos por el realizador neoyorquino.

«Soñé con ella. Es una obra extraordinaria» , comenzaba asegurando Scorsese en una conversación del programa Still Watching Netflix. Así, el responsable de Shutter Island iba más allá del piropo, apuntando al conjunto de virtudes de Frankenstein como largometraje: «La película se te queda grabada. Simplemente se te queda. Es muy conmovedora. Una proeza extraordinaria. Una gran ópera».

El monstruo de Frankenstein más humano

Guillermo del Toro vuelve a retratar un relato en el que la monstruosidad de su criatura es menor, comparada a la bestialidad y crueldad de la sociedad que lo rodea. Renunciando al punto más terrorífico del material original, el monstruo de Frankenstein más humano intenta ser un canto a la vida al más puro estilo de lo que el autor mexicano ya nos mostró con su Pinocho de stop-motion.

¿Tendrá Frankenstein una gran presencia en los Oscar técnicos y artísticos del 2026?