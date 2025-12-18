Christopher Nolan no quiere trabajar con Netflix: «Tienen una política absurda»

La compra de Warner Bros. por parte de la «gran N roja» es una operación que trasciende lo puramente mercantil. Porque entre otras cosas, plantea un cambio en el modelo de negocio cuyo final, no augura un panorámica afable para el mercado de la exhibición en cines. Ante esto, varias voces se han pronunciado en contra de dicha acumulación de contenidos. El último de ellos cómo no, tenía que ser Christopher Nolan, el gran valedor de la experiencia cinematográfica frente a la omnipresencia de Netflix en la industria.

El director británico es, junto a Steven Spielberg, Denis Villeneuve y James Cameron, el único cineasta que posee un control total de sus producciones. Prueba de ello es precisamente, su salida de la propia Warner, firmando un suculento trato de emancipación creativa y presencia en salas que su anterior major no podía asegurarle. Un error severo de planificación a futuro, pues el realizador terminó llevándose una buena ristra de estatuillas doradas con Oppenheimer y ahora, planea su proyecto más ambicioso con el estreno el próximo verano de su adaptación de La odisea. Pero el londinense es mucho más que un autor de éxito. Es una voz autorizada en el audiovisual y el actual presidente del Sindicato de Directores (DGA). Así que haciendo gala de su oficioso puesto y ejerciendo de portavoz de los realizadores estadounidenses, Christopher Nolan ha asegurado que jamás trabajaría para Netflix, señalando además cómo su modelo de distribución es realmente perjudicial para la preservación del cine en el patio de butacas.

Christopher Nolan carga contra Netflix

Erigiéndose como el responsable de haber generado más de 6.000 millones de dólares en el box office con sus películas, pocos pueden achacarle a Nolan no ser un fiel defensor de la proyección en la gran pantalla.

Por ello y como es previsible, la absorción de un catálogo histórico que condensa obras que van desde Casablanca a la trilogía de El señor de los anillos por parte de Netflix supone, un preocupante drama para la supervivencia de la visión artística de los autores. Mediante un comunicado, Nolan ofreció su perspectiva sobre los actuales y peligrosos cambios del audiovisual.

«Nuestra industria se basa en la experiencia cinematográfica compartida. El modelo de Netflix, que prioriza el acceso inmediato sobre la permanencia en salas, desvirtúa el trabajo de meses de todo un equipo técnico», le contaba el cineasta a IndieWire.

No apoyan las películas: «Tienen una política absurda»

En su disertación, Christopher Nolan negó que fuese a trabajar en algún momento con Netflix. Argumentando el sinsentido que implica hacer una película «para el cine»:

«Mi compromiso es aseguras que las futuras generaciones de directores tengan la oportunidad de ver sus obras proyectadas en un cine, no sólo en el streaming».

Antes, el responsable de Interstellar y Memento afeó a la marca su «extraña aversión» a apoyar las ventas de larga duración en los cines. «Tienen una política absurda», expresaba.

Los fans de Nolan deberán esperar hasta el 17 de julio de 2026 para poder ver La odisea en cines.