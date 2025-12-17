La cúpula de Warner Bros., el codiciado estudio de Hollywood envuelto en una guerra de ofertas, ha rechazado de forma unánime oferta de adquisición pública (OPA) hostil de Paramount Skydance este miércoles, tras tacharla de «inferior» a la fusión acordada con su rival, Netflix. En concreto, han subrayado que la oferta «no cumple con los intereses» de los accionistas. Entre ellos, los principales accionistas al frente del grupo son Vanguard (12% del capital), BlackRock (7,4%) y State Street (6,4%), además de Steven Newhouse, de la poderosa familia mediática, que retiene algo cerca de un 16% a través de varios vehículos, según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Así, el consejo de administración busca convencer a los fondos con capital en el grupo (quiénes también figuran dentro del accionariado de Paramount) de rechazar la oferta de 108.400 millones de dólares (92.465 millones de euros) sobre la mesa antes del 8 de enero, el plazo límite. Entre los riesgos, señalan que Paramount podría dar marcha atrás a la oferta en cualquier momento, a pesar de que ofrecen a los accionistas una prima de 30 dólares por acción (25,60 euros) en lugar de los 27,75 dólares (23,68 euros) que ha ofrecido Netflix. «La oferta puede ser rescindida o modificada en cualquier momento antes de su finalización; no es lo mismo que un acuerdo de fusión vinculante», han señalado.

«Proporciona un valor inadecuado e impone numerosos riesgos y costes significativos», han explicado los miembros del consejo de administración de Warner Bros. Discovery, que incluyen al presidente y consejero delegado del grupo, David Zaslav y el presidente del consejo, Samuel A. Di Piazza. «Una vez más, esta oferta no aborda las preocupaciones clave que hemos comunicado sistemáticamente a Paramount a lo largo de nuestra extensa colaboración y revisión de sus seis propuestas anteriores».

Además, el consejo también ha aseverado que la oferta de Paramount Skydance conlleva más costes que podrían perjudicar a los propios accionistas. En concreto, Warner Bros. tendría que pagar 2.800 millones de dólares (2.389 millones de euros) para anular el acuerdo cerrado con Netflix, además de unos 1.500 millones de dólares (1.280 millones de euros) en financiación si no se completa un intercambio de deuda, una operación que la oferta de Paramount bloquea.

Netflix, por su parte, tomó la oportunidad de reiterar los beneficios que aportaba su oferta. «La junta directiva de Warner Bros. Discovery reiteró que el acuerdo de fusión de Netflix es superior y que nuestra adquisición redunda en beneficio de los accionistas», ha señalado Ted Sarandos, el co-jefe ejecutivo del grupo.

Los títulos de Warner Bros. Discovery se dejan un 1% en la preapertura tras el anuncio de su junta directiva, mientras Paramount cae con más fuerza, cerca de un 1,81%. Las acciones de Netflix ascienden cerca de un 2% en el tecnológico Nasdaq, donde cotizan las tres compañías.