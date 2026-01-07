El Gobierno ha aprobado este miércoles un anteproyecto de ley para reducir los tipos de interés de los préstamos al consumo a un máximo del 15%. Este porcentaje será del 22% de manera inmediata y hasta que entre en vigor la norma. Entre estos créditos se encuentran los microcréditos, las tarjetas revolving o los préstamos rápidos en plataformas digitales

Además, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha propuesto crear dos regímenes de costes para los préstamos al consumo, limitando los tipos de interés aplicados a estos créditos, así como eliminar los microcréditos con plazos de reembolso inferiores a tres meses.

Según ha explicado Economía en una nota, se establece en primer lugar un régimen general de limitación de costes, de tal forma que la TAE no supere un determinado nivel de tipo de interés máximo. El límite general se fijará a partir del tipo de interés medio del crédito al consumo al que se le añade un margen que se establece por tramos de importe del crédito en el desarrollo reglamentario.

Los segmentos y márgenes previstos en los textos sometidos a Audiencia Pública y el tipo de interés resultante (considerando el tipo TAE medio de crédito de octubre de 2025) son:

– Para importes iguales o inferiores a 1.500 euros, 15 puntos porcentuales.

– Para importes superiores a 1.500 e inferiores a 6.000 euros, 10 puntos porcentuales.

– Para importes superiores a 6.000 euros, con plazo de vencimiento inferior a 8 años, 8 puntos porcentuales.

– Para importes superiores a 6.000 euros, con plazo de vencimiento superior a 8 años, 6 puntos porcentuales.

Los límites se actualizarán y publicarán trimestralmente por el Banco de España y de forma anticipada al trimestre de aplicación.

Hasta la entrada en vigor del Real Decreto que fije estos tramos, el Anteproyecto de Ley establece un límite máximo transitorio, del 22%, aplicable a las nuevas operaciones formalizadas tras su entrada en vigor. Además, este límite será aplicable también a la liquidación de las operaciones de tarjetas revolving existentes, ha explicado Economía en un comunicado.

Sobre la propuesta de Yolanda Díaz de elevar el salario mínimo un 3,1% sin cotización en IRPF, el ministro Cuerpo ha señalado que le parece «muy válida, positiva y equilibrada».

«Esa referencia del 3,1% la consideramos, por supuesto, muy válida para proteger a los trabajadores. Es una referencia positiva y que consideramos que también se trata de una referencia equilibrada para poder seguir compaginando unas buenas cifras de crecimiento y que estas reviertan, en este caso, en los trabajadores», ha señalado.