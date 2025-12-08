La oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por el Paramount Skydance sobre Warner Bros. este lunes por 103.000 millones de dólares (88.429 millones de euros, a cambio de moneda actual) pasa a estar en manos de un puñado de poderosos fondos como Vanguard y BlackRock que retienen control mayoritario sobre el estudio de Hollywood. Paramount, tras lanzar su puja por su rival Warner Bros., ha elevado la oferta un estimado 20% sobre la de Netflix, que salió triunfante por unos 72.000 millones de dólares (61.800 millones de euros) hace unos días. Además, la oferta hostil de Paramount se realizará totalmente en efectivo, a diferencia de la oferta de Netflix.

Dentro del accionariado del estudio, el fondo con mayor participación es Vanguard (con un 12% del capital) y el fondo de Larry Fink, BlackRock (con un 7,4%, aproximadamente). El tercer mayor accionista es State Street, otro fondo referente de Wall Street, con alrededor del 6,4% del capital. Para contextualizar las cifras, Vanguard tiene unos 6.900 millones de dólares de capitalización estimado Warner Bros., mientras que BlackRock retiene unos 4.500 millones y State Street, por su parte, unos 3.900 millones.

No obstante, el accionista más influyente, más allá de Vanguard y BlackRock, es Steven Newhouse, con una participación de alrededor del 16% de la compañía, equivalente a 10.300 millones de dólares (8.861 millones de euros), según indican registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Además, Newhouse, un magnate con posiciones en varios medios y redes sociales en Estados Unidos, como Reddit, controla un estimado 4% más a través de su vehículo, Advance Publications.

Estos fondos se han convertido en los árbitros en el último capítulo de una guerra disputada entre streamers. Así, los accionistas de Warner Bros. tendrán hasta el 8 de enero para decidir si aceptarán, o no, la oferta sobre la mesa de Paramount. Además, Paramount ha contado con el respaldo de Bank of America, el banco de inversión, Citi además del fondo Apollo, para recaudar hasta 54.000 millones de dólares (46.457 millones de euros) en financiación antes de presentar su oferta este lunes.

La propuesta de Paramount ha supuesto un varapalo para Netflix, la plataforma de streaming más grande del mundo, que cerró un acuerdo para adquirir al estudio y HBO Max, un fuerte competidor del tecnológico, además de otros activos como las marcas como Harry Potter y DC Comics, apenas el pasado viernes.