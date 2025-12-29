Dos semanas de permiso 100% pagado: así es la nueva ayuda para trabajadores que llega en 2026

Miles de familias están pendiente de que empiece el nuevo año porque trae consigo uno de los cambios laborales más relevantes aprobados recientemente. No se trata de una ayuda menor sino de un permiso retribuido de dos semanas, completamente nuevo, pensado para facilitar el cuidado de hijos pequeños en un momento en el que conciliar sigue siendo una carrera cuesta arriba. Y lo mejor para quienes están haciendo cuentas es que será un permiso pagado al 100%, igual que el resto de prestaciones vinculadas al nacimiento.

Este nuevo derecho entrará en vigor el 1 de enero de 2026, pero no afecta a todas las familias por igual. Sólo podrán solicitarlo los padres y madres de niños nacidos o adoptados a partir del 2 de agosto de 2024, fecha clave de la reforma laboral aprobada el pasado verano. Aun así, la medida ha generado una expectativa enorme porque reconoce por primera vez un permiso autónomo, separado del de maternidad y paternidad, y que se puede disfrutar más adelante, cuando realmente hace falta apoyo extra. La Seguridad Social lo sabe y por eso ha iniciado una campaña informativa para avisar a los más de 365.000 potenciales beneficiarios. La idea es que quienes cumplan los requisitos no tengan dudas ni se queden fuera por desconocimiento. Y, según los expertos, este nuevo permiso encaja dentro de una ampliación más amplia que modificó varios puntos esenciales del modelo actual.

Dos semanas de permiso 100% pagado: así es la nueva ayuda para trabajadores

Este permiso retribuido de dos semanas forma parte de las reformas que ampliaron el permiso por nacimiento y cuidado de menor. Desde la modificación aprobada en verano, las semanas totales pasaron de 16 a 19 semanas, incluyendo dos adicionales por ciudad y permitiendo disfrutar parte del permiso incluso más allá del primer año de vida del menor.

Dentro de este paquete surgió la novedad: un permiso parental autónomo, no condicionado al resto de semanas ni absorbido por ellas. Es decir, un derecho adicional, pensado para apoyar a las familias en los primeros años, cuando compatibilizar horarios, trabajo y cuidados se vuelve especialmente complejo.

El abogado laboralista Juanma Lorente lo resume así:»Si has sido padre o madre a partir del 2 de agosto de 2024, puedes solicitar este permiso a partir del año que viene. Esto viene de la ampliación del permiso de maternidad y paternidad que aprobó el Gobierno hace muy poquito, pasando de 16 a 19 semanas».

Que sea un derecho independiente significa que puede activarse cuando la familia lo necesite dentro del margen legal, sin verse condicionado por el uso previo del permiso de nacimiento.

Quién puede solicitarlo y desde cuándo

La fecha clave es el 1 de enero de 2026. A partir de ese día, cualquier trabajador que haya sido padre o madre desde el 2 de agosto de 2024 podrá iniciar el trámite para pedir estas dos semanas retribuidas.

Los beneficiarios, tal como recuerda la Seguridad Social, son todos aquellos progenitores con hijos de hasta ocho años. Es un límite amplio que refleja el enfoque de este nuevo permiso: apoyar la crianza más allá del periodo inmediato tras el nacimiento. Además, al ser un permiso retribuido, la persona que lo solicite cobrará el equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente, igual que ocurre con las semanas vinculadas al nacimiento.

Cómo se solicita: un proceso totalmente online

La tramitación será completamente telemática, algo que pretende agilizar el proceso y evitar desplazamientos innecesarios a las oficinas. La solicitud se realizará a través del portal de prestaciones de la Seguridad Social, de forma similar a otros permisos ya consolidados.

Sin embargo, hay un paso previo imprescindible: la empresa debe mandar a la Seguridad Social un certificado de empresa indicando la fecha exacta de inicio y fin del permiso. Sin ese documento, el sistema no permitirá continuar con la solicitud.

Una vez remitido el certificado, el trabajador podrá pedir el permiso con una antelación máxima de 15 días. Es decir, la gestión no podrá hacerse meses antes, pero sí con un margen suficiente para organizar turnos, conciliación familiar y necesidades personales.

El propio abogado Juanma Lorente insiste en este punto: «Tendrás que pedir a la empresa que mande un certificado de empresa a la Seguridad Social y una vez mandado este certificado, podrás solicitar tú estas dos semanas de manera online sin problema».

Este nuevo permiso llega en un momento en el que la conciliación sigue siendo uno de los retos pendientes del mercado laboral español. Dos semanas pueden parecer poco en términos absolutos, pero para una familia que necesita reorganizarse tras una enfermedad, un pico de carga escolar, un cambio de horarios o cualquier situación inesperada, pueden marcar una diferencia enorme. Además, al ser un derecho independiente, no consume semanas del permiso de nacimiento ni obliga a renunciar a otros tramos ya reconocidos. Es una herramienta más que se suma al sistema y que, para muchos, supondrá un pequeño respiro en un contexto en el que los cuidados recaen todavía de forma desigual.