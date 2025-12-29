Un jubilado lo confirma: así es cómo puedes cobrar dos pensiones de manera legal en España

Muchos de los 6,6 millones de jubilados que hay en España tienen que hacer ejercicios de ingeniería financiera para poder llevar una vida digna y, por ello, algunos recurren a prácticas legales y efectivas para sacarse un sueldo extra. Una que está de moda es vender la vivienda en nuda propiedad para poder asegurarse cobrar dos pensiones en los últimos compases de la vida. Un jubilado que ha sacado un rédito económico de su hogar mientras disfruta del usufructo ha contado su historia recientemente.

La pensión media de jubilación en España está en 1.512,7 euros a fecha de diciembre y esto quiere decir que una gran parte de los más de seis millones de jubilados tiene una pensión de poco más de 1.000 euros al mes. Esta nómina se ha quedado en pecata minuta vista la subida de los precios de los últimos años y esto ha obligado a muchos beneficiarios de una pensión contributiva a buscarse un resquicio legal para poder tener un sueldo extra.

Una práctica cada vez más usual entre los jubilados está en vender su casa en nuda propiedad para poder tener una jubilación más holgada. Esta práctica consiste en vender la propiedad por un precio inferior y reservarse el usufructo para poder disfrutar del hogar hasta el fallecimiento. Esto permite a dos jubilados cobrar dos pensiones a la vez y poder vivir los últimos años de vida incluso a un nivel de vida superior al de su trayectoria laboral.

Un jubilado y el arte de cobrar dos pensiones

El periódico La Vanguardia ha charlado con un jubilado de 65 años que ha confesado haber vendido el piso en nuda propiedad para poder cobrar dos pensiones: la de jubilación y el rédito mensual que le deja esta venta realizada a un matrimonio con hijos que podrá disfrutar de su vivienda cuando este falte dentro de unos años.

Roberto, como así se hace llamar en la entrevista, es un jubilado que reside en Sevilla y que confiesa que su pensión de jubilación «es buena, pero limitada». «Ahora tengo prácticamente dos pensiones y puedo vivir como cuando trabajaba. Que no es una vida de grandes lujos, pero sí me permite no renunciar a viajes o a planes con amigos, que quiero seguir haciendo porque yo me veo bien, joven y soy muy activo. Me gusta hacer muchas cosas», cuenta a este medio.

Este jubilado también confiesa que cobrar dos pensiones le permitirá tener un buen presente y mejor futuro, ya que podrá disponer del dinero suficiente para recibir cuidados extra cuando los necesite o incluso entrar en una residencia. «Me permite planificar mi vejez con más seguridad y más opciones. Por ejemplo, si llego a necesitar cuidados o entrar en una residencia, puedo alquilar mi casa y tendría un tercer ingreso para costearlo», cuenta durante la entrevista.

También ha contado cómo ha sido el proceso para vender su casa en nuda propiedad. «Hasta entonces ni siquiera sabía que existía este tipo de operación». «Pedí información, consulté con mi abogado y él me recomendó a un especialista de Madrid que viajó a Sevilla para asesorarme. Yo personalmente lo hice con la empresa Kalma y su acompañamiento terminó de convencerme de que para mí era el camino adecuado», cuenta.

«No siento que ya no sea mi hogar, porque sigo viviendo aquí igual que siempre. Cuando pasen las navidades, volveré a pintarla yo mismo. Quiero terminar mi vida en esta casa, cerca de los sitios y personas con los que he vivido siempre. Aquí están todos mis recuerdos», dice durante esta entrevista el jubilado de 65 años que se ha apuntado a una práctica cada vez más habitual entre los pensionistas españoles.