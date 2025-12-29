A estas alturas de diciembre, cuando quedan sólo un par de días para que acabe el año, pero también muy pocos para celebrar a los Reyes Magos, las prisas empiezan a mezclarse con las dudas de última hora. Buscas un buen regalo o quieres algo que te puedas comprar para ti mismo. Y uno de esos aciertos seguros suele ser un lote de perfumería bien presentado, con un aroma agradable y un precio que no sea excesivo. Y este año, ese papel lo está ocupando el lote My Soul Soirée de Mercadona, una de esas propuestas que cada Navidad arrasa y que este año además ya lo podemos encontrar rebajado. La colonia de Mercadona perfecta para Nochevieja o para regalar en Reyes.

Habituados a que las ofertas fuertes lleguen con las rebajas de enero, sorprende que Mercadona haya decidido adelantar ese movimiento y aplicar ya un descuento que deja el lote en 13 euros, frente a los 15 euros habituales. Puede parecer una rebaja pequeña, pero justo ahora, en plena recta final navideña, cualquier ajuste en precio marca la diferencia, y más cuando hablamos de un regalo que funciona tanto para jóvenes como para mujeres de cualquier edad. A eso se suma algo que los clientes de Mercadona conocen bien: este lote suele desaparecer de los estantes antes de que acaben las fiestas. Su estética suave, el bolso incluido y un perfume de 100 ml con aroma cálido y equilibrado hacen que se agote con facilidad. Por eso muchos están aprovechando estos días para hacerse con él antes de que llegue la avalancha de compras previa al 6 de enero, ya que además es el ideal para perfumarte para la noche del 31 de diciembre.

La colonia de Mercadona que triunfa cada Navidad ahora tirada de precio

El éxito del lote My Soul Soirée no es casual. La fragancia tiene un perfil olfativo que encaja con lo que la mayoría busca en un perfume diario: empieza con notas cítricas y florales suaves, donde destacan la naranja y un toque sutil de violeta. Esa salida ligera hace que sea fácil de llevar desde primera hora del día sin resultar intensa.

A continuación aparecen las notas de corazón, donde la vainilla toma protagonismo, acompañada por madera de cedro y ámbar. Esta combinación aporta calidez, un punto envolvente muy agradable en invierno y una sensación de perfume cuidado sin caer en dulces excesivos. Es un equilibrio que funciona bien tanto para uso personal como para regalar, porque no es un aroma que genere rechazo; al contrario, tiene ese tipo de matiz que suele gustar incluso a quienes prefieren perfumes discretos.

El cierre del perfume está marcado por maderas minerales, tonka y musgo, una base suave que hace que la fragancia dure más sobre la piel sin volverse pesada. Este es uno de los motivos por los que cada Navidad vuelve a convertirse en uno de los lotes favoritos, YA QUE mantiene un toque elegante sin complicaciones.

Un lote que además incluye un bolso como regalo

El lote incluye la eau de parfum de 100 ml pero además añade un bolso acolchado en tono beige, que es pequeño pero práctico para salidas diarias o para llevar lo imprescindible. Este tipo de packs suelen gustar porque visualmente quedan muy bien como regalo y, además, resultan útiles. Y aunque pueda parecer un detalle secundario, es otro de los motivos por los que My Soul Soirée se vende tan rápido: la presentación tiene un aire suave y cuidado, muy acorde con la estética que suele atraer en fechas como Reyes.

Pero no es sólo el bolso, que el lote esté rebajado antes del 1 de enero no es algo habitual. Mercadona suele mantener precios estables durante la campaña navideña, de modo que este pequeño descuento se ha interpretado como un adelanto a las clásicas rebajas de enero. Y eso, en unos días en los que el gasto ya pesa, se nota.

Por eso el lote está experimentando un repunte visible: mucha gente prefiere asegurar ahora el regalo antes de que suba la demanda y se agote, como ocurre cada año. Además, los lotes rebajados justo antes de Reyes tienen un efecto inmediato: se convierten en “soluciones rápidas” para quienes buscan completar los regalos sin invertir demasiado.

Cada Navidad aparecen tendencias nuevas, pero hay productos que sobreviven a todas las modas. My Soul Soirée es uno de ellos. No necesita un cambio radical ni una edición limitada para atraer miradas: basta con mantener ese perfil cálido, elegante y accesible que lo ha convertido en un habitual de los regalos navideños y en la colonia perfecta de Mercadona. Y ahora, con la rebaja adelantada, el regreso de su aroma más suave y un bolso que complementa el conjunto, el lote se ha situado otra vez entre los aciertos seguros para Reyes 2025.