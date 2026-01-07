Tráiler de ‘The Death of Robin Hood’: Hugh Jackman protagoniza una historia de redención sobre el mítico ladrón

La leyenda de Robin Hood se ha representado en múltiples ocasiones en los cines, pero seguramente ninguna de ellas ha tenido la sobriedad y el carácter profundamente dramático de la última versión que Hugh Jackman protagonizará este 2026. A24 ha publicado hace escasas horas el primer tráiler de The Death of Robin Hood, mostrando lo que parece a todas luces, una historia de redención que no renunciará en ningún momento a la violencia más visceral, a través de un héroe desgastado en sus últimos años de vida.

The Death of Robin Hood está dirigida por Michael Sarnoski, el director emergente que debutó en 2021 con la estimulante Pig y que dio el salto al blockbuster comercial gracias al spin-off Un lugar tranquilo: Día 1. Sin embargo y a pesar del evidente despliegue técnico de su segundo largometraje, este oscuro ejercicio de realismo medieval sobre el bandido de Sherwood es hasta la fecha, el proyecto más ambicioso de su carrera. Explorando el final de la vida del personaje, desdibujando el mito y humanizando el rol, la producción cuenta además con la participación en el reparto de otros nombres conocidos de la industria, como Jodie Comer, Murray Bartlett, Noah Jupe y Bill Skarsgård, entre otros. La cinta todavía no tiene una fecha de estreno oficial, aunque es por su singularidad, uno de los títulos más esperados que llegarán el presente año.

Un Robin Hood cansado, en la piel de Hugh Jackman

The legend was a lie. THE DEATH OF ROBIN HOOD starring Hugh Jackman, Jodie Comer, and Bill Skarsgård. Coming soon. pic.twitter.com/PR4iW6mQLM — A24 (@A24) January 6, 2026

La sinopsis oficial de The Death of Robin Hood es algo que podemos ver reflejada en el propio material promocional: «Luchando contra su pasado tras una vida de crímenes y asesinatos, Robin Hood resulta gravemente herido tras una batalla que creía sería la última. En manos de una misteriosa mujer, se le ofrece una oportunidad de salvación».

La muerte de Robin Hood (se espera que en España se traduzca literalmente el nombre de la película) será la primera colaboración de Hugh Jackman con A24. El estudio independiente genera, año tras año, algunos de los proyectos audiovisuales independientes más potentes para la comunidad cinéfila. Dentro de poco, la compañía proyectará en España Marty Supreme, la nueva candidatura al Oscar de Timothée Chalamet. Mientras que en los próximos meses, también ofrecerá otras películas esperadas como El drama, The Entertainment System Is Down o Mother Mary.

The Death Of Robin Hood starring Hugh Jackman, Jodie Comer, and Bill Skarsgård. 2026. https://t.co/H65YEZxxja pic.twitter.com/JWqdc8hmvi — A24 (@A24) December 16, 2025

Sarnoski seguirá en A24

Tras el periplo con la leyenda del héroe defensor de los pobres, Sarnoski seguirá trabajando con A24 para adaptar al cine el complejo videojuego Death Stranding de Hideo Kojima. Del mismo modo, no le importaría volver al universo de Un lugar tranquilo, siempre que ello le posibilite la idea de combinar su trabajo en las propiedades intelectuales establecidas, con las películas originales.

Desde Douglas Fairbanks a Errol Flynn, pasando por la versión animada de Disney de 1973, la leyenda de Robin Hood ha sido un universo recurrente en el celuloide. Eso sí, para remontarnos a una versión que intentase desmitificar la figura del icónico ladrón, tenemos que irnos hasta el 2010, cuando Russel Crowe protagonizó la Robin Hood de Ridley Scott.