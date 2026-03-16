Paul Thomas Anderson: ¿dónde podemos ver online las mejores películas del gran ganador de los Oscar 2026?

Ya avisamos que los Oscar 2026 podían ser la gran noche de Paul Thomas Anderson, un cineasta que lleva conquistado a la comunidad cinéfila con sus películas desde los 90 y que, tras 14 nominaciones por fin ha conseguido alzarse con el reconocimiento de la Academia. Una batalla tras otra (disponible en HBO Max) se ha llevado seis estatuillas, incluidas las de mejor película, guion adaptado y mejor dirección para el realizador californiano. Por eso, encontramos en este un momento ideal para repasar su ecléctica filmografía repleta de títulos memorables y en qué plataformas están disponibles:

¿Dónde podemos ver las mejores películas de Paul Thomas Anderson?

‘Boogie Nights’ (1997)

Fue un golpe encima de la mesa. En el año de Titanic y El indomable Will Hunting, la Academia todavía no valoraba de todo la maestría de un joven Anderson que ya demostraba por aquel entonces, ser un portento narrativo. Estuvo nominada al mejor actor de reparto para Burt Reynolds, la mejor actriz de reparto para Julianne Moore y al mejor guion original escrito por el propio cineasta. Se fue de vacío, pero con el tiempo se ha convertido en una cinta de culto clave de los 90.

Está disponible en HBO Max, Movistar Plus y Filmin

‘Magnolia’ (1999)

Tras el impacto de Boogie Nights, Paul Thomas Anderson nos brindó una de sus películas técnicamente, más conseguidas. Magnolia consigue crear toda una épica dramática alrededor de 10 personajes que sólo quieren ser queridos.

Está disponible en Movistar Plus y Filmin

‘Pozos de ambición’ (2007)

Para algunos es un ejercicio pretencioso y para otros, una de las mejores interpretaciones protagonistas de la historia del cine. Adaptando la novela ¡Petróleo! (1926) de Upton Sinclair, Pozos de ambición (There Will Be Blood, como título original) nos sitúa a principios del siglo XX, con una trama de ambición desmedida en las carnes de Daniel Plainview (Day-Lewis), quien va sucumbiendo a la oscuridad conforme más petróleo y riquezas amansa.

Está disponible (bajo alquiler o compra) en Google Play, Apple TV, Rakuten TV y Prime Video

‘El hilo invisible’ (2017)

Una de las piezas menos valoradas de su obra. Este crudo romance representa el cenit del preciosismo estético de Paul Thomas Anderson. La sinopsis sigue a un importante modisto–de nuevo Day–Lewis-cuya vida se ve profundamente alterada por la aparición de Alma (Vicky Krieps), quien se convierte en su musa y amante.

Está disponible (bajo alquiler o compra) en Google Play, Apple TV, Rakuten TV y Prime Video

‘Licorice Pizza’ (2021)

Paul Thomas Anderson no vive sólo del pasado y películas recientes como Licorice Pizza o Una batalla tras otra bien lo demuestran. Una historia de amor protagonizada por Alana Haim y Cooper Hoffman que retrata el Valle de San Fernando en los 70, navegando entre la amistas y los vaivenes de la juventud.