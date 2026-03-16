Sean Penn hace historia en los Oscar 2026: entra en la prestigiosa lista de actores con tres estatuillas doradas

La pasada madrugada, la 98ª. edición de la alfombra roja rugió con el esplendor y presencia de la mayor parte de las estrellas de Hollywood. Una competencia que, en resumidas cuentas, terminó coronando a Una batalla tras otra con seis Oscar y condecorando a Michael B. Jordan por su doble papel en Los pecadores, derrotando por el camino a un Timothée Chalamet que ha pagado caro su sobreexposición mediática. Pero entre todas las victorias de la noche, no debemos pasar por alto cómo los Oscar 2026 han terminado encumbrando a Sean Penn al Olimpo de los actores: el norteamericano ha entrado en la prestigiosa (y reducida) lista de intérpretes que poseen tres estatuillas doradas en sus vitrinas.

El californiano no asistió a la gala y aunque esta era una noticia que conocíamos de antemano, su ausencia volvió a marcar otro punto de distanciamiento entre el actor y la Academia. Penn ha criticado en varias ocasiones al certamen, calificando a la organización de «cobarde» y señalando cómo los premios en realidad sólo son una forma de limitar las expresiones culturales. Po lo menos, la estrella ha sido coherente con su rechazo y su efigie dorada fue recogida por el ganador de la anterior ceremonia, Kieran Culkin, quien no dudó en bromear con la espantada del premiado en estos Oscar 2026: «Sean Penn no pudo estar aquí esta noche…o no quiso, así que aceptaré el premio en su nombre».

El motivo de la ausencia ha sido aparentemente el de priorizar sus compromisos humanitarios en Ucrania. Pero quizás lo más probable es que Penn todavía esté enfadado porque la edición de 2022 y 2023 rechazase invitar a su amigo presidente, Volodímir Zelenski, el cual tiene en posesión uno de los Oscar del actor de Una batalla tras otra. El intérprete se lo cedió hasta que termine definitivamente la guerra contra Rusia.

Sean Penn hace historia en los Oscar 2026

Acumular tres Oscar a lo largo de una carrera no es para nada, una tarea sencilla. Con cuatro, Katharine Hepburn es la máxima ganadora de la categoría llevándose además esos cuatro galardones en la sección de Mejor actriz principal.

Sean Penn en estos Oscar 2026, también entra en el selecto grupo de figuras masculinas que han logrado el triplete. Su nombre permanecerá ahora en la historia, al lado de figuras como Walter Brennan, Jack Nicholson y Daniel Day-Lewis. Penn se llevó sus dos anteriores premios en la categoría de mejor actor principal por Mystic River en 2004 y Mi nombre es Harvey Milk en 2009.

La lista de películas ganadoras de la noche