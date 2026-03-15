Los Oscar 2026 le deben una gran noche a Paul Thomas Anderson: ¿Triunfará ‘Una batalla tras otra’?

Al igual que sucede con el propio cine, el circuito de premios también vive de los relatos. Las sorpresas, discursos, llantos y agradecimientos representan esa motivación extra, que compone una narrativa sugerente para los espectadores. Año tras año, el público termina enganchado a la carrera por la codiciada estatuilla dorada. Porque en nuestra cultura, siempre necesitamos de algún modo, vencedores y vencidos. Y estos Oscar 2026 suponen la oportunidad perfecta de resarcir la histórica injusticia que pesa sobre uno de los mejores cineastas del cine contemporáneo: Paul Thomas Anderson.

Nominado en 14 ocasiones, el realizador norteamericano vuelve a tener la oportunidad de obtener el reconocimiento de la Academia, gracias a las dos categorías personales a las que opta por Una batalla tras otra. La adaptación cinematográfica de la novela Vineland (Thomas Pynchon, 1990) posee en total, 13 nominaciones. Siendo la gran favorita de los cinéfilos para la temporada de galardones desde, prácticamente su estreno el pasado mes de septiembre. Sin embargo ahora, parece que Los pecadores de Ryan Coogler ha remontado cierto optimismo de cara a la culminación de los grandes premios de la velada. Una especie de runrún amenazante para la talentosa herencia cinematográfica de un PTA que lleva mucho tiempo mereciendo alzarse con la efigie del «tío Oscar».

Oscar 2026: La noche de Paul Thomas Anderson

No es el primero–ni será el último–director que tarda demasiado en lograr coronarse en la alfombra roja. Martin Scorsese por ejemplo, lo consiguió tras ocho nominaciones por Infiltrados (2006) después de que obras maestras de su filmografía como Taxi driver (1977), Toro salvaje (1980) o Uno de los nuestros (1990) se fueran de vacío en las candidaturas relevantes. Y es que en realidad, la radiografía de la concesión histórica de premios en los Oscar no soporta la más leve revisión. Stanley Kubrick nunca recibió la estatuilla y nombres de la talla de Akira Kurosawa, Hitchcock o Fellini nunca se alzaron la victoria en la sección de mejor dirección.

¿Le harán lo mismo los Oscar 2026 a Paul Thomas Anderson? La ceremonia le debe una gran noche al californiano por todas aquellas veces que su indómita narrativa visual ha sido ignorada. Pero aparte de la posibilidad de ser un capítulo redentor para la trayectoria del cineasta, la cuestión es que Una batalla tras otra bien merece por méritos propios la gloria en la 98ª. edición de los Oscar que se celebrará en las próximas horas en el Dolby Theater de Los Ángeles.

Una carrera repleta de obras maestras

Estos Oscar 2026, Paul Thomas Anderson tiene 55 años. Eso quiere decir que ha pasado más de un cuarto de siglo desde que su ópera prima, Sydney (1996). Porque si por algo podemos valorar la carrera de PTA es por la regularidad y variedad de su enfoque creativo. Partiendo de la destreza técnica de Boogie Nights (1997) y Magnolia (1999) a la profundidad psicológica y visión madura de obras tan complejas como Pozos de ambición (2007) o The Master (2012).

Con su última cinta, PTA ha logrado generar una sátira impactante sobre la realidad política de nuestros tiempos, donde sus casi tres horas de duración se sienten como una huída adrenalínica de excesos. Un juego del gato y el ratón contra un sistema de invisible hegemonía que nos hará replicar el paródico «viva la revolución» entonado por el personaje de Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio). Aunque quizás lo que debamos gritar bien alto y bien claro sea «Viva Paul Thomas Anderson».

Cualquier resultado que no signifique un triunfo en las categorías de mejor película y mejor dirección para Una batalla tras otra será una auténtica tropelía. Eso sí, como bien hemos apuntado ya, los académicos nos tienen muy acostumbrados a esta clase de decisiones polémicas.

Saldremos de dudas hoy, 15 de marzo, a partir de las 19:00. La hora en la que arrancará la alfombra roja en el horario de la costa oeste estadounidense, por lo que por diferencia horaria, en España la disfrutaremos ya entrando en el día 16, desde las 00:00 horas.