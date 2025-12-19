‘Una batalla tras otra’: 7 razones para no perderte su estreno en el streaming

El fin de semana siempre trae grandes estrenos en la cartelera y este viernes, no va a ser menos. Porque desde hoy, ya está disponible en las salas de cine Avatar: Fuego y ceniza. Pero del mismo modo en la plataforma de HBO Max, ya está a disposición de sus suscriptores la película que será una de las grandes favoritas de los Oscar 2026. Una batalla tras otra acaba de estrenarse en el streaming y a continuación, te damos 7 razones para no perdértela:

7 razones para ver ‘Una batalla tras otra’ en el streaming

1-Es una de las favoritas en los Oscar 2026

Ha arrasado en la asociación de Críticos de Chicago, en los National Board Awards y cuenta con hasta nueve nominaciones en los próximos Globos de Oro. Pero sin duda el objetivo final de Una batalla tras otra, aparte de hacer crecer su público con el streaming, no es otra que la de triunfar en los Oscar 2026. La Academia todavía no ha emitido sus consideraciones finales, aunque en Warner Bros. seguramente ven factible una decena de candidaturas para el proyecto en la alfombra roja.

2-Un casting repleto de estrellas

Por supuesto, uno de los principales reclamos de la adaptación de Vineland pasa por un casting repleto de estrellas. Leonardo DiCaprio, Sean Penn o Benicio del Toro son las caras más conocidas. También aparecen otros nombres de gran recorrido profesional, como Regina Hall, Teyana Taylor y Tony Goldwyn.

3-Del director de ‘Pozos de ambición’

Paul Thomas Anderson es uno de los cineastas contemporáneos más venerados. Sin embargo, el responsable de Pozos de ambición, Boogie Nights y Magnolia no ha recibido todavía una estatuilla dorada. 11 nominaciones después, su Oscar a la mejor dirección por Una batalla tras otra parece cantado. Una especie de deuda saldada por parte de los académicos.

4-La crítica la avala

Con un 95% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y un 95/100 en la web de Metacritic, Una batalla tras otra aterriza en el streaming con el aval total de una prensa especializada que ha quedado embelesada con el último trabajo de Anderson. ¿Le valdrán estas excelsas valoraciones en su camino hacia los grandes premios del año?

5-Ha nacido una estrella

Más allá de su elenco estelar, la cinta cuenta con el nacimiento de una estrella que va a dar mucho que hablar en el futuro: Chase Infiniti. A sus 25 años, la norteamericana ha debutado por la puerta grande tras su aparición como actriz secundaria en la miniserie Presunto inocente de Apple TV. En 2026 tiene previsto estrenar The Testaments, la secuela de la exitosa serie El cuento de la criada, ambientada 15 años después de la ficción original escrita por Margaret Atwood.

6- Su intensidad y mezcla de géneros

Una de las mayores virtudes de Una batalla tras otra es el difícil equilibro de géneros logrado. Sobre todo, teniendo en cuenta lo compleja que es de adaptar una novela como Vineland. El filme combina acción, comedia negra, drama familiar, sátira política y hasta cierto punto, un tono cartoon. La secuencia de la persecución por carretera es ya historia del cine.

7-Es un espectáculo visual

Puede que en el paso de Una batalla tras otra por el streaming no se pueda valorar del todo bien su formato de VistaVision y mucho menos su proyección en IMAX. Pero la composición espectacular de Anderson, su ritmo trepidante y la tensión constante de su juego de persecuciones, la transforman en un producto audiovisual que impacta en cualquier tipo de pantalla.